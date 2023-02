Serie B: il Frosinone rallenta a Palermo, Reggina ancora ko. Respira il Benevento

Serie B

Grosso pareggia 1-1 in casa dei rosanero, Inzaghi rimontato dal Cittadella 3-2. Bene anche l’Ascoli

© Getty Images Nella 25a giornata di Serie B il Frosinone pareggia in casa del Palermo per 1-1, Boloca risponde all’eurogol di Verre. La Reggina di Inzaghi gioca un tempo in dieci uomini e si fa rimontare da 2-0 a 3-2 in casa del Cittadella. Colpo dell’Ascoli in casa del Parma (1-0), respira il Benevento, che supera 1-0 il Brescia. Cosenza-Sudtirol finisce 0-0, pareggio anche per Massimo Oddo all’esordio sulla panchina della Spal (1-1 contro il Como).

PALERMO–FROSINONE 1-1

Rallenta il Frosinone di Fabio Grosso, fermato 1-1 in casa del Palermo. Partita vivace fin dalle prime battute, con occasioni da una parte e dall’altra. I siciliani sembrano averne un po’ di più, e passano in vantaggio al 38’ con un gol capolavoro di Verre: il centrocampista ex Sampdoria calcia praticamente da centrocampo e beffa Turati, che si gira lentamente e guarda il pallone insaccarsi alle sue spalle. Nel secondo tempo la capolista tenta la rimonta, ispirata da Caso e Insigne. Il gol del pareggio arriva al 75’, con il destro al volo di Boloca che finisce in buca d’angolo. Ritmi alti anche nel finale, con la partita che finisce 1-1. Il Frosinone sale a quota 55 punti, venti in più rispetto ai 35 del Palermo.

CITTADELLA–REGGINA 3-2

Cade ancora la Reggina di Inzaghi, rimontata per 3-2 al Tombolato dal Cittadella. I calabresi partono meglio, riuscendo a sbloccare la partita al 20’ con il colpo di testa vincente del solito Fabbian (ottava rete in campionato). Gli undici di Inzaghi prendono fiducia e raddoppiano sei minuti più tardi, con il meraviglioso doppio scambio tra Menez e Hernani, chiuso da quest’ultimo con un diagonale preciso col sinistro. In chiusura di primo tempo gli ospiti restano in dieci, per via dell’espulsione diretta proprio di Fabbian. I veneti capitalizzano a inizio ripresa, al 46’ ci pensa Crociata con un destro a girare che si spegne sotto l’incrocio dei pali. La superiorità numerica è un fattore per gli undici di Gorini, che al 67’ trovano anche il 2-2 con l’autorete di Terranova. A tre minuti dal novantesimo il Cittadella completa la rimonta, con il destro di Carriero che vale il 3-2 finale. Il Cittadella sale a 30 punti in classifica, bloccata a 39 la Reggina.

COSENZA–SUDTIROL 0-0

Pareggio a reti bianche tra Cosenza e Sudtirol. Nei primi minuti i trentini iniziano a imporre il loro ritmo, con i padroni di casa che tengono il baricentro basso e attendono l’iniziativa avversaria. Le occasioni latitano e la prima frazione di gioco termina senza reti. Nella ripresa i rossoblù perdono Mauro Zarate per infortunio, uscito in barella.I calabresi hanno la chance di sbloccare la gara al 74’, ma Marras viene annullato da Poluzzi dal dischetto. Nel finale gli ospiti restano in dieci uomini per via dell’espulsione diretta di Lunetta, ma i padroni di casa non ne approfittano. Finisce 0-0, un punto per parte (40 per il Sudtirol, resta ultimo a 23 il Cosenza).

PARMA–ASCOLI 0-1

Colpo dell’Ascoli, vittorioso 1-0 al Tardini contro il Parma. Nelle prime fasi la gara è piuttosto bloccata, con l’Ascoli che tiene più il possesso che rimane piuttosto sterile. Alla mezzora gli emiliani colpiscono un palo, con il tiro-cross di Estevez che rischia di beffare un disattento Leali. I marchigiani chiudono meglio la prima frazione di gioco, che termina a reti bianche. I bianconeri spingono anche in avvio di ripresa, con Buffon che neutralizza Gondo a botta sicura al 53’. Il duello si ripresenta al 62’ su calcio di rigore, ma questa volta Gondo non sbaglia e trasforma per l’1-0. La reazione dei gialloblù vede protagonista Bernabè, che colpisce una traversa su punizione. La squadra di Pecchia è sfortunatissima, e colpisce il terzo legno della partita con Inglese. Vince l’Ascoli, che sale a 32 punti e accorcia proprio sul Parma (34).

SPAL–COMO 1-1

Inizia con un pareggio l’avventura di Massimo Oddo sulla panchina della Spal, a Ferrara è 1-1 contro il Como. I padroni di casa partono forte e sbloccano la gara al sesto minuto: Nainggolan ruba un pallone in trequarti e prova a calciare con il destro, sulla respinta di Gomis si fionda La Mantia che insacca. Gli ospiti iniziano ad entrare in partita poco prima della mezzora, facendosi vedere dalle parti di Alfonso in un paio di occasioni. Al 38’ arriva l’1-1, con la zampata di Gabrielloni che batte l’estremo difensore dei ferraresi. Nella ripresa la partita resta piuttosto bloccata, con folate da una parte e dall’altra che non sortiscono alcun effetto. Finisce 1-1, con la Spal che resta in piena zona retrocessione a 25 punti. Il Como resta a +2 sulla zona playout (28 punti).

BENEVENTO–BRESCIA 1-0

Torna a respirare il Benevento, che vince 1-0 al Vigorito contro il Brescia. In avvio gli ospiti sembrano essere più propositivi, ma la partita vive di sostanziale equilibrio. I campani attaccano spesso partendo dalle fasce, ma il primo tempo non regala troppe emozioni e si va a riposo sullo 0-0. A inizio ripresa la Strega è costretta a cambiare portiere, l’infortunio di Paleari porta all’ingresso di Manfredini. I giallorossi mettono il muso avanti al 48’, con Tello che controlla di tacco al volo in area e calcia forte e preciso con il sinistro. All’ora di gioco i lombardi sfiorano il pari, con il diagonale di Ndoj che si stampa sul palo. Gli ospiti cercano il pareggio nel forcing finale, ma vincono i giallorossi 1-0. Il Benevento tocca quota 26 punti e va a +1 sulla zona retrocessione, superando proprio il Brescia che rimane a 25.

