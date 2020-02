Serie B: il Frosinone aggancia lo Spezia, cinquina della Cremonese al Trapani

SERIE B

Importanti vittorie di Frosinone e Cremonese nel 24esimo turno della Serie B. I ciociari battono in casa per 1-0 il Perugia grazie a una rete di Rohden (66') sugli sviluppi di un corner: l'aggancio allo Spezia e al secondo posto è riuscito. La Cremonese rifila un 5-0 al Trapani: doppietta di Palombi in quattro minuti (11' e 15'), nella ripresa arrivano i sigilli di Gaetano (55'), Piccolo (rigore al 76') e Migliore (80').

FROSINONE-PERUGIA 1-0

Partita combattuta al Benito Stirpe, dove il Frosinone si prende con pazienza tre punti molto importanti in chiave-promozione diretta: con il Benevento che fa un campionato a parte, era fondamentale non lasciar scappare uno Spezia in grandissima forma. Due brividi in un primo tempo poco emozionante: colpo di testa di Krajnc fuori di pochissimo, risponde Iemmello con una conclusione larga da ottima posizione. Nel Frosinone esce per infortunio Ciano: gli subentra Novakovich, che si renderà decisivo nel corso del secondo tempo. Lo statunitense entra infatti negli episodi principali della ripresa: Vicario con due grandi interventi gli strozza l'esultanza, ma sul secondo tentativo Rohden respinge in rete (66') per il gol-vittoria. Nel finale occasione per Carraro, ma il colpo di testa dell'ex Foggia termina fuori. Nesta conquista la quarta vittoria consecutiva, aggancia a quota 40 lo Spezia e allunga a +3 sul Crotone, battuto sabato a Castellammare di Stabia.

CREMONESE-TRAPANI 5-0

Non c'è storia allo Zini: la Cremonese rifila una spietata manita al Trapani nello scontro-salvezza e lascia i siciliani in una classifica sempre più brutta (penultimo posto e -7 proprio dalla squadra di Rastelli). Sin dai primi minuti non c'è partita: Palombi approfitta delle larghe marcature ospiti e punisce con una doppietta in quattro minuti. Sulla prima (11') “ruba” un gol a Gaetano, il cui tiro sarebbe finito in rete, sulla seconda sfrutta una sponda di Valzania e trafigge Carnesecchi da pochi metri. I grigiorossi nel corso del primo tempo sfiorano il tris più volte con Valzania e Palombi e lo trovano nella ripresa grazie a una conclusione sporca di Gaetano: il centrocampista scuola Napoli segna al 55' la prima rete tra i professionisti. Di Piccolo su rigore (76') e Migliore (80') i gol che fissano il punteggio sul 5-0. Nel finale espulso il norvegese Strandberg per gli ospiti.