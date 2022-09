Serie B: il Cosenza riparte, 3-1 al Como

SERIE B

I Lupi si impongono nell'anticipo della settima giornata: decidono D'Urso, Rigione e Meroni, inutile il gol di Vignali

Dopo due pareggi e due sconfitte, il Cosenza torna alla vittoria, inaugurando la settima giornata di Serie B con un successo per 3-1 sul Como. Al San Vito-Marulla, Dionigi perde dopo 11 minuti Rispoli, che per infortunio è costretto a lasciare il posto a Martino. Tra il 31' e il 37', il Cosenza trova un terribile uno-due: prima sblocca D'Urso con uno splendido diagonale destro che finisce all'angolino basso, poi Rigione raddoppia sfruttando la pessima uscita di Ghidotti. La formazione di Gattuso trova il modo per riaprire il match grazie a Vignali, che al 41' arriva e di prepotenza entra in area battendo Matosevic col destro. Nella ripresa, il Como insiste ma all'82' perde Binks, che si fa espellere per somma di ammonizioni. Il Cosenza ne approfitta subito e tre minuti dopo chiude i giochi con Meroni, entrato al 55' al posto di Merola e capace di segnare il definitivo 3-1 con un poderoso stacco di testa da calcio d'angolo. Finisce così con la gioia del San Vito-Marulla: i Lupi si portano a quota 11 agganciando momentaneamente il Genoa, mentre il Como resta ancora senza vittorie e a quota 3 dopo il quarto ko in questo campionato cadetto.