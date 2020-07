Serie B: il Benevento perde ancora, il Crotone frena il Pordenone, Cittadella demolito

SERIE B

Continua a rilento la fase conclusiva di stagione del Benevento, che da neopromosso perde anche a Trapani: i siciliani vincono 2-0 con i gol di Pagliarulo e Coulibaly e tornano a sperare nel playout. Secondo è il Crotone, che vince il delicatissimo scontro diretto con il Pordenone grazie a Simy che firma l'1-0. Spezia terzo grazie all'1-0 di Livorno (decide Mastinu), terzo ko di fila per il Cittadella, sconfitto dalla Salernitana per 4-1.

COSENZA-PERUGIA 2-1

Tre punti cruciali per tenere vivo il proprio sogno di restare in Serie B. Li conquista il Cosenza, ai danni di un Perugia che lotta per davvero solo nel finale del San Vito-Marulla e ora rischia di essere risucchiato nella zona calda della classifica. I padroni di casa, invece, mettono il mirino su quella zona playout che appare ora meno complicata da raggiungere. Nei primi minuti il Perugia prova a controllare le operazioni tramite il possesso palla, ma il Cosenza ha più fame e lo dimostra quasi subito. La prima iniziativa è di Baez, poi sono Sciaudone e Riviere a farsi vedere in area senza sfruttare però altrettante azioni concitate. A sbloccare il risultato è quindi Bruccini, puntuale a correggere in rete al 12' in tap-in sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il vantaggio non basta al Cosenza, che continua ad attaccare: Riviere non riesce a sfruttare un contropiede e lo stesso accade a Corsi in una mischia nell'area umbra. Poi Capela chiede invano un rigore e Asencio sfiora il gran gol con un destro al giro. Il Perugia si vede solo quando Nicolussi lancia improvvisamente Iemmello, che a tu per tu con Saracco non ne approfitta. Poi nella ripresa sembra cambiare marcia, con Kouan che dal limite colpisce il palo. Quando gli ospiti sembrano però sul punto di raddrizzare la partita, improvvisamente arriva il raddoppio del Cosenza grazie a una strepitosa azione di Baez, che al 75' parte dalla sua metà campo e dopo un'irresistibile serpentina trafigge Vicario. Solo al 79' il Perugia riesce finalmente a trovare la via del gol, con Falcinelli che sfrutta alla perfezione un calcio d'angolo. Finale apertissimo: ancora Falcinelli di testa sfiora l'incredibile doppietta, poi Capela è decisivo a respingere sulla linea una splendida rovesciata di Buonaiuto. Ma c'è anche la possibilità di un tris rossoblù, quando Casasola punta la porta dalla destra e sfiora il secondo palo. Non ce n'è bisogno: il Cosenza vince lo stesso e respira.

