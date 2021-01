Serie B: il Cittadella vola al terzo posto, 2-0 alla Reggiana

IL RECUPERO

Dopo aver raccolto un punto in due partite, il Cittadella sfrutta il primo dei due recuperi e torna al successo, avvicinando la zona promozione grazie al 2-0 alla Reggiana. Al Mapei Stadium, partita subito in discesa per la formazione di Venturato: al 10', Gatti sbaglia in impostazione, Gargiulo serve Tavernelli che regala a Proia il pallone dell'1-0. Gli ospiti vanno vicini al raddoppio a fine primo tempo con il palo colpito da Vita, trovando il 2-0 nella ripresa con Ogunseye, che al 65' sfrutta un pallone vagante e anticipa lo stesso compagno di squadra Vita, battendo Cerofolini col sinistro. Un minuto dopo, Zamparo lascia la Reggiana in dieci per somma di ammonizioni. In superiorità numerica, il Cittadella controlla la partita e sfiora il tris con Tavernelli, il palo colpito da Benedetti e Ogunseye. I veneti salgono così a quota 30 punti, agganciando il Monza al terzo posto e portandosi a -1 dal secondo e a -4 dal primo, con Salernitana ed Empoli che, però, hanno una partita in più rispetto al Cittadella.