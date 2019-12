Serie B: il Chievo cade 1-0 a Trapani, l’Entella stende 2-0 la Juve Stabia

Il Chievo inciampa un po’ a sorpresa fuori casa contro il Trapani. L’1-0 a favore dei siciliani vede protagonista Felice Evacuo, che decide il match con un colpo di testa al 34’ del primo tempo sul cross di Corapi. Quarta partita consecutiva in trasferta senza vittoria per i veronesi. Successo pieno e meritato per l’Entella che stende in casa 2-0 la Juve Stabia: Giuseppe De Luca (38’) ed Eramo (81’) tengono i campani in zona retrocessione.

TRAPANI-CHIEVO 1-0

I siciliani si rendono pericolosi nel giro di due minuti: prima con un destro di Pettinari sul quale è attento Semper, poi con una conclusione di Fornasier in mischia col pallone che finisce fuori di poco. Il vantaggio meritato da parte del Trapani arriva al 34’ con il colpo di testa preciso di Evacuo che sovrasta Vaisanen, con il portiere del Chievo che nulla può fare. I padroni di casa chiudono il primo tempo in attacco e sfiorano il raddoppio, con Pettinari che si vede neutralizzare la sua conclusione da Semper. Al 56’ Vignato pesca Djordjevic sul secondo palo; sponda del giocatore serbo, ma Meggiorini non riesce a deviare. Il tiro dalla distanza di Grillo finisce altissimo. Moscati ed Evacuo sfiorano il raddoppio nel finale, ma la vittoria meritata è comunque assicurata. Quarta partita consecutiva in trasferta senza successi per il Chievo.

ENTELLA-JUVE STABIA 2-0

Al 12’ è perfetto l’inserimento senza palla di Eramo, ma è altrettanto splendida la risposta di Russo con una prodezza. Al 25’ la seconda chance importante per i liguri vede la combinazione tra Giuseppe e Massimo De Luca che, in spaccata, non riesce a deviare il pallone nella porta vuota. L’Entella passa comunque va in vantaggio al 39’: cross di Sala, tacco di Eramo e inserimento centrale perfetto di Giuseppe De Luca che, indisturbato, la piazza alle spalle di Russo proteso in uscita disperata. A inizio ripresa i liguri vanno vicino al 2-0 con un’azione personale di Massimo De Luca, assist per Eramo che fallisce una sorta di rigore in movimento. L’ex Bari però si riscatta all’81’: sul cross di De Luca, salta a vuoto Mancosu che però manda fuori tempo i due centrali difensivi della Juve Stabia ed Eramo trova il tuffo vincente.