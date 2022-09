Serie B: il Cagliari stende il Modena con Rog

serie b

All'Unipol Domus finisce 1-0: decide il gol al 28' del croato. Sardi momentaneamente in testa insieme ad Ascoli e Genoa

Pronto riscatto del Cagliari, che nell'anticipo della quarta giornata di Serie B batte 1-0 il Modena e rimedia al ko in casa della Spal. All'Unipol Domus, i sardi iniziano ad accelerare a metà primo tempo: Mancosu di destro in area e Viola dal limite col sinistro sfiorano la porta difesa da Gagno. Al 28', i padroni di casa passano in vantaggio: Nandez serve Rog che di testa insacca. La rete, inizialmente annullata, viene convalidata dopo la revisione del Var: il croato è in posizione regolare al momento dell'assist dell'uruguaiano. Prima dell'intervallo, però, il Modena sfiora il pareggio con la deviazione da pochi passi di Gargiulo, che va vicinissimo al vantaggio. Nella ripresa, Tesser inizia a giocarsi il tutto per tutto inserendo Mosti e Oukhadda per Tremolata e Coppolaro, ma i canarini non riescono a raggiungere il pareggio. Questa vittoria consente ai sardi di salire a quota 7 e prendersi momentaneamente la vetta della classifica insieme ad Ascoli e Genoa. Resta a 3 punti, invece, il Modena, alla terza sconfitta in quattro partite di campionato.