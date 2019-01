Serie B: il Brescia vince il derby al 91' ed è aggancio in vetta Cremonese battuta 3-2: che beffa nel finale Facebook

26/12/2018

Festa per il Brescia che nel recupero ha battuto 3-2 la Cremonese e ha agganciato in vetta alla classifica di Serie B il Palermo. Gara emozionante al Rigamonti con le Rondinelle dominanti nel primo tempo con i gol Spalek e Bisoli. Nella ripresa la rimonta degli ospiti con la doppietta di Piccolo, ma al 91' Ndoj ha regalato agli uomini di Corini la vittoria nel derby. 4-1 per il Livorno a Carpi che abbandona l'ultimo posto in classifica.



BRESCIA-CREMONESE 3-2 Il Brescia supera per 3-2 la Cremonese nel derby lombardo, valido per la 18esima giornata di Serie B. Partita dalle mille emozioni: Rondinelle avanti per 2-0 nel primo tempo con le reti di Spalek al 22' e Bisoli al 42'. Nella ripresa, la rimonta dei grigiorossi grazie ad una doppietta di Piccolo al 53' e al 78'. In pieno recupero, però, al 91' Ndoj regala al Brescia una vittoria pesantissima. La squadra di Corini, infatti, aggancia momentaneamente il Palermo in vetta alla classifica con 31 punti. La Cremonese resta ferma a 19, tre punti in più della zona retrocessione.

CARPI-LIVORNO 1-4 Il Livorno ritrova la vittoria e lo fa in maniera travolgente. I toscani espugnano il 'Cabassi' di Carpi nello scontro salvezza (4-1) nell'incontro valido per la 17/a giornata di Serie B conquistando tre punti fondamentali. La squadra di Breda ottiene il quarto risultato utile consecutivo e si porta a -2 dagli emiliani di Castori che si fermano dopo due vittorie di fila. Avvio sprint degli ospiti, in vantaggio grazie a Pedrelli che sfrutta il cross di Bruno. Il Carpi reagisce e trova il pareggio con Di Noia che insacca a porta sguarnita dopo l'appoggio di Arrighini (26'). Nella ripresa Livorno nuovamente in avanti con Murilo (54'). La squadra ospite va ancora a segno due volte nel finale, con la doppietta del neoentrato Giannetti (84' e 94') servito in entrambe le occasioni da Maicon.

