Serie B: il Brescia vince a Benevento all'89'

SERIE B

La rete di Tramoni sul clamoroso errore di Letizia vale l'1-0 per gli uomini del grande ex Inzaghi, che aggancia momentaneamente il Pisa in vetta

L'undicesima giornata di Serie B si apre con il successo del Brescia in casa del Benevento. Al Vigorito, finisce 1-0 per gli uomini allenati dal grande ex Filippo Inzaghi, che si prende la rivincita sui campani grazie al gol di Tramoni all'89'. Con questo successo, le Rondinelle salgono a quota 21 punti, sorpassando proprio la formazione di Caserta e salendo momentaneamente al primo posto in classifica insieme al Pisa.

Vendetta perfetta per Filippo Inzaghi, che con il suo Brescia batte 1-0 nel finale il Benevento e sorpassa in classifica proprio la sua ex squadra. Al Vigorito, la prima occasione arriva dopo 4 minuti, quando Joronen ferma Lapadula, mentre tre minuti dopo Manfredini blocca Bertagnoli. Nella ripresa, è Spalek ad impensierire il portiere dei padroni di casa, poi al 63' Brignola e ancora Lapadula impegnano nuovamente Joronen. La più grande occasione del big match arriva all'84', con il contropiede dell'ex Genoa che innesca Brignola, impreciso però in area di rigore: palla fuori e incredibile errore dell'ex Frosinone, entrato al posto di uno spento Insigne. Il Brescia applica la classica regola "gol sbagliato, gol subito": proprio quando lo 0-0 sembra inevitabile, infatti, ecco la rete che decide la sfida. Letizia perde incredibilmente palla e favorisce il recupero di Tramoni, che passa in mezzo allo stesso Letizia e a Glik e batte Manfredini con un destro preciso e angolato. Nel finale, la formazione di Caserta ci prova senza però trovare il pareggio: con questo 1-0, il Brescia sale a quota 21, superando proprio il Benevento fermo a 19.