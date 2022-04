Serie B: il Benevento attacca la zona promozione, Vicenza nei guai

SERIE B

I campani, al quarto posto con una partita in meno, superano 1-0 la squadra di Brocchi adesso terzultima

Vittoria fondamentale per il Benevento nella 34esima giornata della Serie B: i campani si impongono 1-0 in casa contro un Vicenza sempre più in crisi e ora al terzultimo posto a rischio retrocessione. Quarta piazza a cinque punti dalla vetta con una partita in meno invece per gli uomini di Caserta, che sfruttano l’uomo in più (espulso Meggiorini tra i veneti) nella ripresa e ringraziano Viviani, autore della rete decisiva al 61’. ipp

BENEVENTO-VICENZA 1-0

Terza vittoria di fila per il Benevento e vetta della classifica distante solo cinque punti con una partita in meno per i campani, mentre il Vicenza ora trema al terzultimo posto che significherebbe retrocessione diretta. Sembra iniziare nel migliore dei modi per gli uomini di Brocchi, in vantaggio dopo appena cinque minuti, ma il Var annulla per fuorigioco di Diaw. E’ un primo tempo sfortunato per il Vicenza e il colpo di grazia arriva nel recupero, quando Meggiorini si becca due gialli nel giro di pochi secondi e lascia in dieci la sua squadra: ingenuo il giocatore biancorosso che dopo la prima ammonizione protesta con l’arbitro e a tempo già scaduto viene cacciato. Il Benevento prende quindi coraggio e nella ripresa parte l’assalto, gli attacchi si concretizzano al 61’ con il gol-partita di Viviani, quanto basta per conquistare il match.