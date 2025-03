Buffon, esordio per il figlio Louis Thomas in Spezia-Pisa

Louis Thomas Buffon, figlio dell'ex portiere della nazionale e di Alena Seredova, ha fatto l'esordio in Serie B con la maglia del Pisa. Filippo Inzaghi se l'è giocata come arma per tentare di pareggiare il match poi perso per 3-2 contro lo Spezia. Buffon, classe 2007, gioca come attaccante e nei pochi minuti a disposizione ha toccato 4 palloni e vinto sia un contrasto che un duello aereo.