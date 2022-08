Serie B, Bari-Palermo 1-1: Cheddira risponde a Valente, il big match finisce in parità

SERIE B

Avanti con Valente al San Nicola a fine primo tempo, i rosanero si fanno recuperare sul pari dal gol di Cheddira a metà ripresa

© ipp Il Palermo non vola a punteggio pieno ma è comunque in vetta solitaria alla classifica di Serie B, naturalmente in attesa di tutte le altre partite della seconda giornata: finisce 1-1 a Bari. Nonostante un buon primo tempo disputato anche dai padroni di casa, sono gli ospiti che sbloccano la situazione al 37’ con un piattone di Valente su assist di Floriano. Ci vuole un lampo di Antenucci, al 68’, affinché Cheddira trovi il pari definitivo.

Il San Nicola di Bari si gode un big match di Serie B divertente che termina meritatamente in parità. Buona occasione per il Palermo al 15’: strappo incredibile su Terranova da parte di Broh, che poi serve un pallone splendido per Floriano, ma il numero 7 non trova l’impatto con la sfera praticamente a porta vuota. Il meritato vantaggio da parte degli ospiti arriva comunque al 37’: Floriano si fa perdonare e diventa autore di un assist al bacio per Valente che, inseritosi coi tempi giusti, apre il piatto e batte Caprile sul secondo palo. Allo scadere del primo tempo Cheddira s’inserisce sull’errore della difesa siciliana, ma il pallonetto esce per questione di centimetri. Buona fiammata per la formazione di casa al 54’, quando Maita calcia a giro sul secondo palo ma la sua conclusione esce a lato. Quella decisiva per agguantare l’1-1 arriva al 68’: Antenucci si libera, forse con un fallo su Damiani, deposita un pallone in mezzo e Cheddira ne approfitta per fulminare Pigliacelli. Con il Bari ridotto in dieci uomini, per via dell’espulsione di Marconi per chiara occasione da gol su Cheddira, proprio quest’ultimo si gira in un fazzoletto in pieno recupero, ma Pigliacelli respinge. Dopo 180 minuti di campionato il Palermo va 4 punti, mentre il Bari si porta a quota 2.