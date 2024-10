Serie B: Iemmello riacciuffa il Bari, è 1-1 al San Nicola

Risultato amaro per il Bari, che sogna la vittoria e si fa raggiungere dal Catanzaro: finisce 1-1 nell'anticipo della 9a giornata. Avvio equilibrato al San Nicola, in una sfida tra due formazioni che non hanno iniziato la Serie B nel migliore dei modi. I biancorossi spingono, ma il Catanzaro reagisce con Iemmello e sfiora la rete. Il gol arriva solo al 31' e porta la firma di Mehdi Dorval, che raccoglie un cross dalla destra e beffa Pigliacelli. Gli ospiti reagiscono, rischiano di subire il raddoppio su un errore di Pigliacelli e si va al riposo sull'1-0. Nella ripresa Caserta inserisce subito Pompetti e La Mantia, ma i suoi rischiano grosso: Sibilli e Lasagna si mangiano il raddoppio. Gol sbagliato e gol subito, perché al 74' il Catanzaro pareggia a sorpresa: sponda di La Mantia e piattone vincente di Iemmello per l'1-1. Quest'ultimo sfiora anche il ribaltone, ma si fa ipnotizzare da Radunovic e manca la doppietta all'83'. Il risultato non cambia nel maxi-recupero e il Bari deve accontentarsi. Il pari odierno lo porta a 11 punti, mentre gli ospiti salgono a quota 9. Entrambe le squadre restano così nella zona rossa, confermando di non saper vincere: un solo successo per i calabresi, due per i biancorossi.