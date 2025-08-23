Questura Como, annullare biglietti comprati da laziali per settori casa

Diversi residenti nella regione Lazio, al momento dell'acquisto dei biglietti per la partita di campionato Como-Lazio, hanno inserito dati falsi per poter acquistare tagliandi per i settori di casa dello stadio Sinigaglia. Alla luce di quanto emerso dagli accertamenti effettuati con la collaborazione dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Como, la Questura di Como ha richiesto alla società Como 1907 l'annullamento dei titoli validi per la partita, in programma domani, acquistati per i settori di casa i cui titolari sono risultati residenti nella regione Lazio e che, al momento dell'acquisto, hanno inserito fittiziamente dati anagrafici diversi o un'altra residenza rispetto a quella reale, in violazione della determinazione dell'Onms e delle conseguenti disposizioni del Gos. La Questura invita a "non recarsi allo Stadio senza un valido titolo d'accesso. Inoltre - sottolinea - sono al vaglio dell'autorità di pubblica sicurezza le condotte tenute per ogni altra valutazione di tipo amministrativo oltre alle eventuali responsabilità penali".