Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Questura Como, annullare biglietti comprati da laziali per settori casa

23 Ago 2025 - 21:27

Diversi residenti nella regione Lazio, al momento dell'acquisto dei biglietti per la partita di campionato Como-Lazio, hanno inserito dati falsi per poter acquistare tagliandi per i settori di casa dello stadio Sinigaglia. Alla luce di quanto emerso dagli accertamenti effettuati con la collaborazione dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Como, la Questura di Como ha richiesto alla società Como 1907 l'annullamento dei titoli validi per la partita, in programma domani, acquistati per i settori di casa i cui titolari sono risultati residenti nella regione Lazio e che, al momento dell'acquisto, hanno inserito fittiziamente dati anagrafici diversi o un'altra residenza rispetto a quella reale, in violazione della determinazione dell'Onms e delle conseguenti disposizioni del Gos. La Questura invita a "non recarsi allo Stadio senza un valido titolo d'accesso. Inoltre - sottolinea - sono al vaglio dell'autorità di pubblica sicurezza le condotte tenute per ogni altra valutazione di tipo amministrativo oltre alle eventuali responsabilità penali". 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:43
Campionato, ci siamo

Campionato, ci siamo

00:20
DICH JURIC PRE PISA 23/8 DICH

Juric: “L’Atalanta deve essere umile, deve lavorare forte e in silenzio”

01:50
DICH TUDOR PRE PARMA 23/8 DICH

Tudor: "Il mercato è ancora aperto, ma io sono contento della squadra che ho”

01:39
DICH GILARDINO PRE ATA 23/8 DICH

Gilardino: "Come maratoneti: km dopo km dobbiamo pensare di raggiungere l'obiettivo"

01:24
DICH CUESTA PRE JUVE 23/8 DICH

Cuesta: "Firmare per un pareggio? Il calcio è imprevedibile"

02:11
Novità XXL: Serse Cosmi

Novità XXL: Serse Cosmi

01:30
Bonny, voglia di Inter

Bonny, voglia di Inter

01:33
De Zerbi scarica Rabiot

De Zerbi scarica Rabiot

01:40
Di Gregorio muro Juve

Di Gregorio muro Juve

01:24
Domani Juventus-Parma

Domani Juventus-Parma

01:18
Italiano punta Roma

Italiano punta Roma

01:43
Stasera Roma-Bologna

Stasera Roma-Bologna

01:52
Stasera Milan-Cremonese

Stasera Milan-Cremonese

01:15
Reggio Emilia Live

Reggio Emilia Live

01:50
Campioni a Reggio Emilia

Campioni a Reggio Emilia

01:43
Campionato, ci siamo

Campionato, ci siamo

I più visti di Calcio

DICH CONTE 2 ok

Conte: "Il primo a vincere due scudetti col Napoli? Stiamo belli calmi"

Matteo Materazzi, la preoccupazione della moglie: "La malattia è velocissima, non se arriverà alle cure"

Ronaldo, Georgina e l'accordo prematrimoniale: cifra record per lei in caso di divorzio

DICH GASPERINI ROMA 22/8 DICH

Gasperini: "Pellegrini? Situazione non così chiara, che io ho ereditato"

DICH PIOLI PRE CONFERENCE 20/8 DICH

Pioli: "E' l'occasione per stare in Europa dove stanno le grandi squadre"

DE ZERB1 PER SITO MCH

De Zerbi: "Mai vista una rissa del genere, è svenuto un calciatore"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:58
Sassuolo, Grosso: "Siamo rimasti in gara a testa alta"
21:55
Lecce, Di Francesco: "Mancata qualità ultimi 20 metri ma siamo stati bravi"
21:54
Genoa, Vieira: "Il livello è alto, mi tengo il punto"
21:30
Bologna: Immobile subito ko, fuori al 30' all'Olimpico
21:27
Questura Como, annullare biglietti comprati da laziali per settori casa