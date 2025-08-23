Logo SportMediaset
Calcio

Lecce, Di Francesco: "Mancata qualità ultimi 20 metri ma siamo stati bravi"

23 Ago 2025 - 21:55

"Sono contento per come abbiamo approcciato, per 25 minuti abbiamo messo in difficoltà il Genoa. Purtroppo è mancata la giocata qualitativa negli ultimi 20 metri e non siamo riusciti a renderci pericolosi, ma ho visto già dei grossi passi in avanti a livello di compattezza ed equilibrio". Così a Dazn il tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco dopo lo 0-0 contro il Genoa. "Venire qui a Marassi e subire soltanto un tiro vero nello specchio della porta è qualcosa che rende merito a questi ragazzi. Siamo stati bravi e ci portiamo a casa un punto che ci dà tanta fiducia in prospettiva futura", ha aggiunto. 

Ultimi video

01:43
Campionato, ci siamo

00:20
DICH JURIC PRE PISA 23/8 DICH

Juric: “L’Atalanta deve essere umile, deve lavorare forte e in silenzio”

01:50
DICH TUDOR PRE PARMA 23/8 DICH

Tudor: "Il mercato è ancora aperto, ma io sono contento della squadra che ho”

01:39
DICH GILARDINO PRE ATA 23/8 DICH

Gilardino: "Come maratoneti: km dopo km dobbiamo pensare di raggiungere l'obiettivo"

01:24
DICH CUESTA PRE JUVE 23/8 DICH

Cuesta: "Firmare per un pareggio? Il calcio è imprevedibile"

02:11
Novità XXL: Serse Cosmi

01:30
Bonny, voglia di Inter

01:33
De Zerbi scarica Rabiot

01:40
Di Gregorio muro Juve

01:24
Domani Juventus-Parma

01:18
Italiano punta Roma

01:43
Stasera Roma-Bologna

01:52
Stasera Milan-Cremonese

01:15
Reggio Emilia Live

01:50
Campioni a Reggio Emilia

01:43
Campionato, ci siamo

I più visti di Calcio

DICH CONTE 2 ok

Conte: "Il primo a vincere due scudetti col Napoli? Stiamo belli calmi"

Matteo Materazzi, la preoccupazione della moglie: "La malattia è velocissima, non se arriverà alle cure"

Ronaldo, Georgina e l'accordo prematrimoniale: cifra record per lei in caso di divorzio

DICH GASPERINI ROMA 22/8 DICH

Gasperini: "Pellegrini? Situazione non così chiara, che io ho ereditato"

DICH PIOLI PRE CONFERENCE 20/8 DICH

Pioli: "E' l'occasione per stare in Europa dove stanno le grandi squadre"

DE ZERB1 PER SITO MCH

De Zerbi: "Mai vista una rissa del genere, è svenuto un calciatore"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:58
Sassuolo, Grosso: "Siamo rimasti in gara a testa alta"
21:55
Lecce, Di Francesco: "Mancata qualità ultimi 20 metri ma siamo stati bravi"
21:54
Genoa, Vieira: "Il livello è alto, mi tengo il punto"
21:30
Bologna: Immobile subito ko, fuori al 30' all'Olimpico
21:27
Questura Como, annullare biglietti comprati da laziali per settori casa