Lecce, Di Francesco: "Mancata qualità ultimi 20 metri ma siamo stati bravi"

"Sono contento per come abbiamo approcciato, per 25 minuti abbiamo messo in difficoltà il Genoa. Purtroppo è mancata la giocata qualitativa negli ultimi 20 metri e non siamo riusciti a renderci pericolosi, ma ho visto già dei grossi passi in avanti a livello di compattezza ed equilibrio". Così a Dazn il tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco dopo lo 0-0 contro il Genoa. "Venire qui a Marassi e subire soltanto un tiro vero nello specchio della porta è qualcosa che rende merito a questi ragazzi. Siamo stati bravi e ci portiamo a casa un punto che ci dà tanta fiducia in prospettiva futura", ha aggiunto.