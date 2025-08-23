Genoa, Vieira: "Il livello è alto, mi tengo il punto"

"Abbiamo alzato la qualità dell'organico, ma questo discorso vale anche per il Lecce. Non dobbiamo pensare che questo sarà un campionato facile, le squadre che l'anno scorso occupavano la zona destra della classifica hanno lavorato bene sul mercato". Così il tecnico del Genoa, Patrick Vieira, ai microfoni di Dazn dopo lo 0-0 con il Lecce. "Loro hanno fatto una grande partita e non dobbiamo avere l'arroganza di pensare che siamo i più forti e che dobbiamo vincere a tutti i costi", ha aggiunto.