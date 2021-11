Serie B: Iachini si salva all’esordio, è pari tra Como e Parma

SERIE B

Finisce 1-1 tra lombardi e ducali nella prima partita del tecnico sulla panchina emiliana: Inglese risponde a Gliozzi

Roberto Inglese salva nel finale Beppe Iachini all’esordio sulla panchina del Parma dopo l’esonero di Maresca. Nell’ultima partita della quattordicesima giornata della Serie B, finisce 1-1 tra i ducali e il Como al Sinigaglia: i lombardi passano in vantaggio al 52’ con Gliozzi (che prima si fa parare un rigore da Buffon), ma poi si fanno raggiungere a cinque minuti dal fischio finale dall’attaccante dei ducali. Il Como sale a 20 punti, il Parma a 18. twitter

Si salva nel finale Beppe Iachini nella sua prima partita sulla panchina del Parma dopo l’esonero in settimana di Enzo Maresca: i ducali raggiungono il Como al Sinigaglia e conquistano un punto che li allontana di tre lunghezze dalla zona playout, mentre i lombardi vanno a 20 punti. Il Como gioca meglio e al 40’ ha la possibilità di passare in vantaggio su rigore, ma Gliozzi fallisce dagli 11 metri e le squadre vanno all’intervallo sullo 0-0. I padroni di casa non sentono però il contraccolpo psicologico ed escono dagli spogliatoi agguerriti: al 52’ è proprio Gliozzi a farsi perdonare e a siglare il gol decisivo che potrebbe regalare alla squadra di Giacomo Gattuso la zona playoff. Ma proprio quando sembra fatta, arriva il pareggio di Roberto Inglese che fa tirare un sospiro di sollievo a Iachini a cinque minuti dal 90’.

