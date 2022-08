Serie B: gol e spettacolo, il ritorno in B del Bari finisce 2-2 a Parma

L'ANTICIPO

Al vantaggio di Man rispondono Antenucci e Folorunsho, poi Mihaila ristabilisce la definitiva parità

© ipp Si apre con il 2-2 nell’anticipo del venerdì tra Parma e Bari la stagione 2022/2023 della Serie B. Nella prima partita che segna il ritorno del Bari nel campionato cadetto, sono proprio i pugliesi a ribaltare il vantaggio iniziale dei ducali di Man e portarsi sul 2-1 grazie alle reti di Antenucci su rigore (ripetuto) e Folorunsho. Succede però tutto nel primo tempo e nel finale gli emiliani pareggiano definitivamente con Mihaila.

Il Bari torna in Serie B pareggiando 2-2 a Parma nella prima partita del campionato cadetto 2022/2023. Gol e spettacolo al Tardini: pronti via e dopo appena tre minuti sono i padroni di casa a passare in vantaggio con Man su bell’assist di Vazquez. Pronta arriva però la reazione ospite. Al 10’ Estevez atterra Cheddira in area, rigore per i pugliesi: si presenta Antenucci dal dischetto, il primo tiro è sbagliato ma l’arbitro fa ripetere perché Chichizola ha i piedi oltre la linea di porta. Allora ancora Antenucci ci riprova e questa volta trasforma, 1-1. I ritmi sono alti con tante occasioni da una parte e dall’altra, al 35’ il Bari ribalta il risultato con la gran botta di Folorunsho. Vazquez suona la carica per i ducali ma al 43’ colpisce il palo, ci pensa comunque Mihaila in pieno recupero a ristabilire la parità sul 2-2. Nella ripresa il ritmo della partita si abbassa, al 61’ ancora Vazquez ha la possibilità di calare il tris ma pasticcia insieme al compagno di squadra Juric. Le occasioni diminuiscono da entrambe le parti, il caldo si fa sentire e la partita si trascina fino al fischio finale senza eccessive emozioni e con un punto ciascuno.