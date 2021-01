Serie B: gol e autogol in cinque minuti, la Cremonese espugna Pescara per 2-0

SERIE B

Nella 18esima giornata di Serie B la Cremonese si rialza dopo tre sconfitte consecutive e batte a domicilio il Pescara per 2-0, in un match deciso da un letale uno-due a inizio secondo tempo. Prima Ciofani sblocca il risultato con un colpo di petto-pancia, poi Jaroszynski devia involontariamente un cross di Zortea e fa autogol. I grigiorossi di Pecchia sconfiggono e sorpassano quindi la squadra di Breda ed escono dalla zona retrocessione.

Vedi anche Serie B Cittadella batte Ascoli e va a -1 dall'Empoli. Vince il Lecce, harakiri Monza con il Cosenza

PESCARA-CREMONESE 0-2

Petto e coscia. Con una modalità da pranzo domenicale Pecchia esordisce con una vittoria e la Cremonese si riscatta da tre sconfitte consecutive, tornando da Pescara con altrettanti preziosissimi punti. La sfida salvezza dell’Adriatico si decide infatti con il fattore terzini degli ospiti, dopo un primo tempo con una grossa occasione per parte e un possesso palla principalmente grigiorosso. Al quarto d’ora della ripresa, nel giro di cinque minuti, sono infatti i due laterali della Cremonese a confezionare un terribile uno-due che stende il Pescara. Prima Valeri penetra dalla sinistra e cerca Ciofani, che quasi accidentalmente colpisce il pallone tra il petto e la pancia cogliendo in controtempo Fiorillo. La lancetta dei secondi fa circa cinque giri di orologio e questa volta ci pensa Zortea, che in un’azione fotocopia - ma dalla destra - opta per lo stesso cross: il pallone impatta sulla coscia dell’incolpevole Jaroszynski e finisce di nuovo in rete. Gli abruzzesi mal digeriscono il doppio svantaggio improvviso con la beffa dell’autogol e non riescono più a impensierire Carnesecchi, rischiando addirittura un passivo più pesante. I grigiorossi ottengono così una vittoria preziosa e scavalcano sia il Pescara che la Reggina, salendo al 14esimo posto. Quartultima piazza in coabitazione con il Cosenza invece per la squadra di Breda, che non può certo essere soddisfatto della sconfitta interna.