Serie B: Girma trascina la Reggiana, 1-0 al Catanzaro

19a GIORNATA

Lo svizzero segna di testa al 41' e regala la vittoria a Nesta: terzo ko di fila per i calabresi

© ipp La diciannovesima giornata di Serie B si apre con il successo della Reggiana, che si impone 1-0 sul Catanzaro. A decidere la sfida del Mapei Stadium è il colpo di testa al 41' di Girma, che impatta perfettamente il calcio di punizione battuto da Kabashi. Gondo si divora più volte il gol ma Nesta porta comunque a casa i tre punti, salendo a quota 23. Resta a 30, invece, la formazione di Vivarini, al terzo ko consecutivo.

Il primo acuto del Boxing Day di Serie B lo regala la Reggiana, che grazie al secondo gol consecutivo di Girma supera 1-0 il Catanzaro. Partita subito intensa al Mapei Stadium: D'Andrea ci prova per i calabresi ma concludendo a lato, poi i padroni di casa vanno vicini alla rete con Gondo, che in area piccola e con gran parte dello specchio della porta a disposizione viene murato da Fulignati, bravo a salvare sulla linea. Tocca poi a Bardi fermare Pontisso, ma al 41' arriva il vantaggio della formazione di Nesta: calcio di punizione di Kabashi e colpo di testa vincente di Fulignati, che fa 1-0 all'intervallo. Nella ripresa, Gondo sbaglia ancora una ripartenza solo davanti al portiere ospite, poi Vivarini prova a recuperarla con i cambi ma senza riuscire ad arrivare al pareggio. La Reggiana si porta a 23 punti, mentre il Catanzaro resta a 30: per i giallorossi è il terzo ko consecutivo dopo quelli rimediati contro Ascoli e Brescia.