Theo Hernandez regala a Simone Inzaghi il primo trofeo in Arabia: l'Al Hilal vince la King Cup

08 Mag 2026 - 22:19
© Getty Images

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Simone Inzaghi festeggia il primo titolo in Arabia. Il suo Al Hilal batte 2-1 l'Al-Kholood grazie a un gol dell'ex Milan Theo Hernandez e conquista la King Cup. Per l'ex tecnico dell'Inter si tratta del decimo trofeo vinto nella carriera di allenatore, il primo in Arabia dopo i sei conquistati sulla panchina nerazzurra (uno scudetto, due Coppa Italia e tre Supercoppe) e tre su quella della Lazio (una Coppa Italia e due Supercoppe).

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