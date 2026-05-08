Theo Hernandez regala a Simone Inzaghi il primo trofeo in Arabia: l'Al Hilal vince la King Cup

Simone Inzaghi festeggia il primo titolo in Arabia. Il suo Al Hilal batte 2-1 l'Al-Kholood grazie a un gol dell'ex Milan Theo Hernandez e conquista la King Cup. Per l'ex tecnico dell'Inter si tratta del decimo trofeo vinto nella carriera di allenatore, il primo in Arabia dopo i sei conquistati sulla panchina nerazzurra (uno scudetto, due Coppa Italia e tre Supercoppe) e tre su quella della Lazio (una Coppa Italia e due Supercoppe).