Serie B: la Juve Stabia batte il Cesena di misura, la Samp ferma la Cremonese

JUVE STABIA-CESENA 1-0

Al Menti si sfidano Juve Stabia e Cesena, le due neopromosse che stanno disputando un grande campionato di Serie B. Gli ospiti sono costretti a rinunciare al capocannoniere Cristian Shpendi (infortunato) e al 21’ si ritrovano anche sotto nel risultato: Floriani Mussolini segna infatti il suo primo gol in serie cadetta e porta i padroni di casa sull’1-0. Bellich sfiora invece il raddoppio poco dopo la mezz’ora, complice una deviazione involontaria di Donnarumma, mentre Piscopo sciupa una grande chance al 38’: tutte occasioni che legittimano un primo tempo dominato dalla Juve Stabia. Le Vespe continuano a spingere anche nella ripresa, rendendosi pericolose con Candellone in un paio di circostanze. Il Cesena il suo primo tiro della partita lo trova invece al 67’ con Calò: la conclusione non spaventa però Thiam. A cinque dal termine i romagnoli restano pure in dieci per il rosso a Ceesay, mentre Artistico si vede annullare il 2-0 in pieno recupero per un netto fuorigioco. Terza vittoria consecutiva per la Juve Stabia, che sale a 28 punti e si porta a -9 dal terzo posto, occupato dal Pisa. Il Cesena resta invece a 25 punti.