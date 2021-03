Serie B: Denis salva la Reggina e riprende il Chievo all'89'

SERIE B

Al Granillo finisce 1-1: l'argentino risponde nel finale a Djordjevic. Aglietti scivola all'ottavo posto

Nella trentesima giornata di Serie B, il Chievo non va oltre l'1-1 in casa della Reggina. Al Granillo, i gialloblù, che colpiscono tre pali con Canotto, passano in vantaggio ad inizio ripresa con il destro in area di Djordjevic, ma Denis, entrato al 73', firma il pari di testa all'89'. Con questo pareggio, la formazione di Aglietti si porta a 44 punti ma scivola all'ottavo posto, mentre gli amaranto superano la Cremonese al tredicesimo. lapresse

REGGINA-CHIEVO 1-1

Un pari pieno di rimpianti per il Chievo e accolto come una vittoria, invece, dalla Reggina. Al Granillo va in scena una sfida che, ai punti, premierebbe la formazione di Aglietti, che però non concretizza l'incredibile mole di occasioni da gol e si fa beffare all'ultimo da Denis. Nel primo tempo, la più grande opportunità è proprio in favore dei gialloblù, con il contropiede al 26' di Canotto concluso con un destro che si schianta sul palo a Nicolas battuto. La partita si sblocca allora nella ripresa: Garritano serve in area Djordjevic, che insacca il gol dell'1-0 per gli ospiti. Dopo la rete, il Chievo non si ferma e cerca il raddoppio, con Nicolas bravo su Ciciretti e Leverbe, mentre Semper si supera su Bellomo. Al 78', clamorosa occasione per Canotto, che dopo aver colpito un legno nel primo tempo centra un altro doppio palo con il destro in area. E all'89' si concretizza la più antica e beffarda regola del calcio: gol sbagliato, gol subito. Dopo tante opportunità per il 2-0, arriva il definitivo 1-1 grazie a Denis, che entrato al 73' firma il pari all'89' con un gran colpo di testa in tuffo sul cross di Lakicevic. La rete nel finale, di fatto, toglie il sesto posto ad Aglietti, che si porta a 44 punti ma fallisce il controsorpasso sulla Spal e sulla Cittadella. E, ora, la zona playoff non è più così sicura, dato che il Pisa è a -4 ma con il match con il Pordenone da recuperare. La Reggina, invece, si prende il tredicesimo posto e conserva il +8 sul playout.

RISULTATI E CLASSIFICHE