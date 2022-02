Serie B: Cremonese quarta dopo il 3-2 sul Monza

SERIE B

Ultime due partite della 21esima giornata di Serie B. Il Monza cade 3-2 sul campo della Cremonese: dopo il doppio vantaggio dei padroni di casa firmato da Gaetano (33’) e Ciofani (47’), D’Alessandro dimezza le distanze al 55’ prima del definitivo 3-2 a opera di Ciofani (64’) e Ciurria (84’). Con questa vittoria, la squadra di Pecchia sale al quarto posto. È invece 1-1 tra Pordenone e Spal: vantaggio friulano di Butic e pareggio ospite di Finotto.

CREMONESE-MONZA 3-2

Grande vittoria della Cremonese nello scontro diretto contro il Monza e sorpasso al quarto posto ai danni di Frosinone e Benevento. Padroni di casa avanti al 33’: da una rimessa laterale, sponda di Ciofani e difesa brianzola che dimentica completamente Gaetano per il quale è un gioco da ragazzi segnare tutto solo la rete dell’1-0. La formazione allenata da Pecchia vola sul doppio vantaggio al 47’: il subentrato Gondo è subito determinante grazie all’assist per Ciofani e il tocco sotto di quest’ultimo a battere Di Gregorio. Il doppio dribbling e il tiro all’angolino di D’Alessandro riapre la partita al 55’. Tuttavia la Cremonese ristabilisce le distanze: azione devastante di Gondo, cross perfetto per Ciofani e colpo di testa imprendibile per il portiere. Esplode lo Zini e nemmeno la rete all’84’ di Ciurria cambia di molto la situazione. Il Monza rimane fermo in settima posizione.

PORDENONE-SPAL 1-1

Il punto ciascuno ottenuto da Pordenone e Spal fa sicuramente molto più comodo alla formazione ospite, che mantiene 2 punti di vantaggio sulla zona playout; mentre i padroni di casa restano mestamente penultimi. La squadra friulana sblocca il risultato al 39’. Pasa serve in area Di Serio, che serve sulla sinistra Cambiaghi; pallone messo al centro da quest’ultimo e zampata di Butic, che vale il vantaggio. I ferraresi pareggiano i conti al 53’: Vido lancia Finotto, che sfugge a Dalle Mura e a tu per tu con Perisan non sbaglia. Sbaglia invece Vokic nel finale di match: l’arbitro assegna al Pordenone un rigore per un intervento in area di Almici su Lovisa, ma il numero 36 si fa neutralizzare il tentativo da Thiam.