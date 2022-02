Serie B: Cremonese e Pisa frenano, il Monza sogna

SERIE B

Sia i grigiorossi sia i toscani incappano in un pareggio 0-0, mentre i brianzoli volano 4-1 contro il Pordenone. Cinquina Spal, Perugia ok

Il Monza gode, Cremonese e Pisa no. Nella 25ª giornata di Serie B, i brianzoli dominano 4-1 sul campo del Pordenone, trascinati da un Valoti in grandissima forma (due gol e un assist). Il successo li porta a -2 dalla Cremonese, fermata 0-0 in casa dal Vicenza, e dal Pisa, ugualmente senza reti nella sfida interna con il Parma. Pesante successo esterno per il Perugia, che rimonta l’Alessandria 2-1, la Spal rifila una cinquina alla Ternana. ipp

ALESSANDRIA – PERUGIA 1-2

Il Perugia vince in rimonta sul campo dell’Alessandria e continua la sua ottima striscia di risultati. I piemontesi sbloccano l’incontro al 20’ con il colpo di testa di Mantovani, che sbuca sul primo palo per battere Chichizola di testa sul corner di Casarini. Palombi spreca il possibile raddoppio e gli ospiti puniscono con Olivieri, pescato in area dal suggerimento di Kouan: l’attaccante di proprietà della Juventus salta Mantovani con un tocco e batte Pisseri. Gli umbri trovano il gol vittoria al 65’ con Falzerano, lasciato colpevolmente libero sul secondo palo dopo un rinvio goffo della difesa. Per il classe ‘91 è facile saltare l’avversario e infilare il 2-1. Il Perugia si divora il tris con Matos nel finale ma difende un bel successo che lo mantiene in piena zona playoff, a 41 punti, con il quinto risultato utile consecutivo. L’Alessandria, che non vince più, è risucchiata in zona playout.

CREMONESE – LANEROSSI VICENZA 0-0

La Cremonese non si prende la vetta, il Lecce ringrazia. I lombardi fanno solo 0-0 in casa contro il Lanerossi Vicenza, terzultimo ma lentamente più vicino alla zona playout grazie al suo quarto pareggio consecutivo. I padroni di casa si divorano alcune occasioni interessanti nella prima mezz’ora e al 38’ concedono un rigore agli avversari per un fallo di mano di Rafia. Dal dischetto però Carnesecchi intuisce il tiro di Da Cruz e lo respinge, mantenendo lo 0-0. Il pareggio non va bene alla Cremonese e i padroni di casa spingono, divorandosi il gol vittoria con Gondo in un paio di occasioni e con Ranocchia e Fagioli in un finale ricco di emozioni e occasioni. Lo 0-0 però resiste fino alla fine: la Cremonese aggancia il Lecce, impegnato domani, ma non trova il sorpasso.

PISA – PARMA 0-0

Il Pisa non dà continuità al successo nello scontro diretto con il Monza e torna alla sua vecchia abitudine della pareggite. I toscani non vanno oltre lo 0-0 nell’incontro casalingo con un Parma in difficoltà, che fa debuttare in porta il classe 2003 Turk. Il giovane portiere non sfigura e anzi neutralizza la spinta dei nerazzurri nel primo tempo, spenta sui tentativi di Leverbe e Puscas. I ducali crescono nella ripresa ma sprecano prima con Correia e nel finale con Tutino. Il pari non accontenta di certo il Pisa, riavvicinato dalle inseguitrici, mentre porta il Parma a +6 sui playout.

PORDENONE – MONZA 1-4

Il Monza pasteggia sul campo del Pordenone e si regala un netto 4-1 esterno per alimentare i propri sogni di promozione. Al Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro non c’è storia: i brianzoli colpiscono un palo al quarto d’ora con Valoti, protagonista della serata. Al 19’ il numero 10 firma il vantaggio ospite incornando un cross di Mazzitelli per dare il via alla goleada. Passano 5’ e Colpani raddoppia con un mancino preciso all’angolino. L’intervallo non cambia l’inerzia: dopo il palo di Anastasio, Valoti sigla la doppietta personale ribadendo in rete una respinta corta sul tiro di Machin e serve anche un assist al neoentrato Gytkjaer, al quarto centro stagionale. Inutile, al 68’, il gol di Di Serio su cross morbido di Lovisa. Il Monza è quarto a quota 44, ma la promozione non pare più un miraggio. Il Pordenone, ultimo a 12, incappa nel quarto ko consecutivo.

SPAL – TERNANA 5-1

La Spal rifila una cinquina alla Ternana e si allontana dalla zona retrocessione. I ferraresi vincono 5-1 nella sfida di chi non vuole farsi risucchiare nell’ombra dell’incubo play out, trascinati dal gol di Melchiorri, lucido nel saltare Iannarilli per appoggiare in rete a porta vuota, e dal rigore di Mancosu nel primo tempo. Nella ripresa la zampata di Vido sul cross di Dickmann vale il 3-0, poi la Ternana prova a rientrare in partita con il tocco di testa da due passi di Partipilo al 75’ ma si complica la vita da sola con l’espulsione a Diakité. Il destro al volo di Da Riva all’83’ e il sigillo di Vido nel recupero perfezionano il punteggio fino al 5-1 finale: Spal a +4 sulla zona playout, ritrovando la vittoria che mancava dal 4 dicembre. La Ternana è quattro lunghezze più avanti.