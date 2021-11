Serie B: colpo Cremonese a Reggio Calabria, frena ancora il Parma

SERIE B

I grigiorossi rimontano 2-1 la Reggina in trasferta, gli uomini di Maresca non vanno oltre l’1-1 in casa col Cosenza

Bella vittoria esterna della Cremonese a Reggio Calabria in questa tredicesima giornata della Serie B. I lombardi vanno in svantaggio ma poi recuperano 2-1 nel secondo tempo, raggiungendo proprio la Reggina a 22 punti in classifica in zona playoff. Prosegue invece il momento negativo del Parma, incapace di mantenere il gol di vantaggio contro il Cosenza al Tardini: 1-1 il risultato finale ed entrambe le squadre restano in zona playout.

PARMA-COSENZA 1-1

Proseguono gli alti e bassi stagionali del Parma che frena in casa contro il Cosenza facendosi rimontare. Entrambe le squadre restano quindi in piena zona retrocessione, i ducali a 17 punti e i calabresi a 15. Al Tardini la squadra di Maresca passa in vantaggio al 12’ con Juric e la partita sembra quindi in discesa, ma il Parma non riesce a chiudere il match e allora al 73’ Tiritiello ne approfitta per ristabilire la parità. A nulla serve l’assalto finale dei padroni di casa e la panchina di Maresca resta quindi in bilico.

REGGINA-CREMONESE 1-2

Colpo esterno della Cremonese che raggiunge proprio la Reggina a 22 punti in classifica in piena zona playoff. I lombardi riescono a rimontare al Granillo grazie a un super secondo tempo: sono infatti i padroni di casa a portarsi avanti con Montalto al 30’, ma la Cremonese esce dagli spogliatoi più carica che mai e al 48’ ha già la possibilità di pareggiare su rigore. Fagioli sbaglia dagli 11 metri, ma i grigiorossi non si disuniscono e continuano a spingere fino all’1-1 di Buonaiuto al 56’. Cremonese scatenata, al 62’ entra Gaetano e pochi secondi dopo è proprio lui a firmare il vantaggio ospite che taglia le gambe alla Reggina.