Serie B: colpo Cosenza all’87’, il Benevento va ko e manca l'aggancio al 2° posto

SERIE B

I calabresi vincono 1-0 grazie al colpo di testa di Camporese nel finale e si rilanciano in piena zona playout

Il Cosenza torna a vincere, all’ultimo respiro, e rovina i sogni del Benevento. Nel recupero della 28ª giornata di Serie B, i calabresi si impongono 1-0 grazie alla rete di Camporese all’87’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Per gli uomini di Bisoli, compatti nel difendere e cinici nel finale, il successo vale il quartultimo posto, a +3 dalla retrocessione diretta. Le Streghe invece mancano l’aggancio alla seconda posizione. ipp

Il Cosenza batte un colpo per costruire un altro anno di permanenza in Serie B. Nel recupero della 28ª giornata, i calabresi sconfiggono il Benevento 1-0 con la firma di Camporese nel finale e salgono sull’ultimo treno salvezza, con la fermata obbligatoria dei playout. Gli uomini di Bisoli impostano una partita di grande attenzione difensiva, in cui provano a concedere pochi spazi agli avversari, favoriti nel pronostico. Al San Vito, i padroni di casa si fanno vedere in avvio con un tiro di Carraro e la successiva ribattuta di Caso, su cui Paleari interviene. Gli ospiti prendono in mano le redini del gioco ma sprecano con Farias, il cui tiro a tu per tu con Matosevic va alto. Il primo tempo va quindi in archivio sullo 0-0 con poche emozioni e tanto tatticismo.

Nella ripresa, i giallorossi provano a scoprirsi maggiormente per portare a casa tre punti fondamentali in ottica promozione. Farias imbecca Letizia, il cui diagonale viene letto da Matosevic. Il Benevento crea ma non punisce, nemmeno quando Acampora scappa via sulla sinistra per poi cercare la conclusione sul primo palo, trovando la risposta di Matosevic. Il mancato cinismo dei campani viene punito all’87’: corner di Florenzi, Camporese incorna di testa e sigla l’1-0. Gli ospiti non ci stanno e ci provano con un mancino violento di Brignola, che colpisce solo la traversa. Il Cosenza protegge una vittoria fondamentale e torna al successo dopo un mese e mezzo, salendo in quartultima posizione solitaria a +3 dal Vicenza. Per il Benevento lo stop è pesante e non permette di agganciare la seconda posizione, che varrebbe un posto diretto in Serie A.