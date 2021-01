Serie B: Cittadella ko a Venezia, la Reggina ferma il Frosinone

SERIE B

Colpaccio del Venezia nella diciannovesima giornata di Serie B. Al Penzo, infatti, i lagunari battono 1-0 il Cittadella, al quinto ko in campionato: decide il gol di Forte dopo 3 minuti. Finisce 1-1, invece, tra Frosinone e Reggina: allo Stirpe, ospiti avanti con Folorunsho (29'), ma Tabanelli risponde su rigore all'84'. Torna al successo la Reggiana: 2-1 al Vicenza con Ajeti e Muratore. Senza reti Cosenza-Pordenone e Ascoli-Chievo. lapresse

VENEZIA-CITTADELLA 1-0

Successo pesantissimo per il Venezia, che al Penzo batte 1-0 il Cittadella. La partita si sblocca dopo appena 3 minuti: Forte raccoglie la respinta di Maniero sulla conclusione di Crnigoj e insacca. I padroni di casa insistono e mettono pressione agli uomini di Venturato con il destro di Sebastiano Esposito, ma Maniero è attento. Ad inizio ripresa, Forte sfiora la doppietta di testa, ma colpisce soltanto il palo. La formazione di Venturato non riesce a rendersi pericolosa e incassa la quinta sconfitta in campionato, restando a quota 33. Il Venezia, invece, aggancia il Pordenone a 28 punti.

FROSINONE-REGGINA 1-1

Un gol e un punto per Frosinone e Reggina allo Stirpe. Gli ospiti giocano un'ottima gara e passano in vantaggio alla mezz'ora: Menez se ne va sulla sinistra e mette al centro, dove Folorunsho arriva e fulmina Bardi. Nella ripresa, i ciociari cercano l'1-1, ma Boloca e Kastanos peccano di precisione. All'84', però, la formazione di Nesta pareggia: fallo in area di Lakicevic su Rohden e, dal dischetto, Tabanelli (entrato da due minuti) batte con il cucchiaio Plizzari. Finisce 1-1: il Frosinone scivola fuori dalla zona playoff, mentre la Reggina subisce l'aggancio della Reggiana a 18 punti.

ASCOLI-CHIEVO 0-0

Partita con poche emozioni al Del Duca. Il primo tiro in porta arriva dopo appena tre minuti: Bajic, infatti, impegna Semper con un destro in area respinto con il piede dal portiere dei gialloblù. La partita, però, si accende solo nel finale: Saric conclude dal limite sfiorando lo specchio della porta, poi sono Garritano e Mogos a mettere paura a Leali. Finisce però 0-0: la formazione di Aglietti sale a quota 29, i bianconeri restano ultimi con soli 14 punti.

COSENZA-PORDENONE 0-0

Zero gol ma molte emozioni al San Vito: la prima la crea il Pordenone, che però sbaglia un rigore assegnato al 23' per fallo di Vera su Diaw, che dal dischetto colpisce il palo. A fine primo tempo, i padroni di casa restano in dieci per l'espulsione del capitano Corsi. Nella ripresa, Falcone si supera sul colpo di testa di Musiolik e il Pordenone ristabilisce la parità numerica con l'espulsione di Berra nel recupero. Lo 0-0 serve più ai ramarri, che restano in zona playoff, che ai calabresi, sempre più in zona retrocessione.

REGGIANA-VICENZA 2-1

Dopo cinque sconfitte di fila, la Reggiana torna alla vittoria. Partita cinica dei padroni di casa, che nel primo tempo segnano con l'unico tiro in porta, il colpo di testa di Ajeti su calcio di punizione battuto da Radrezza che vale il ritorno al gol dopo 616 minuti. I granata raddoppiano nella ripresa: al 73', infatti, Muratore trova la sua prima rete nel campionato cadetto con un preciso diagonale destro dal limite. Nel finale i padroni di casa si vedono annullare il terzo gol e il Vicenza prova a riaprirla al 94' con Zonta, che approfitta di un'uscita sbagliata di Cerofolini, ma è troppo tardi. Finisce 2-1: la Reggiana sale a 18 punti come la Reggina, mentre il Vicenza resta a 21.

RISULTATI E CLASSIFICHE