Serie B: il Sassuolo si sveglia nel finale e chiude il 2024 da capolista. Crolla lo Spezia

Al Mapei Stadium è Berardi il primo a suonare la carica per il Sassuolo, scaldando i guantoni di Micai dopo pochi secondi dal fischio d’inizio. Kouan e Ciervo sciupano invece due ottime chances al 17’ per portare in vantaggio il Cosenza. La squadra di Grosso cresce in chiusura di primo tempo e si rende pericolosa in due occasioni con Berardi e Laurienté: Micai si fa però trovare pronto in ambo i casi. L’estremo difensore del Cosenza è invece molto fortunato pochi secondi più tardi, quando Thorstvedt manca completamente il pallone dal limite dell’area piccola, divorandosi l’occasione migliore per portare avanti il Sassuolo. A segnare in avvio di secondo tempo sono allora i calabri con Florenzi, ma la rete viene subito annullata per fuorigioco. Il Cosenza si rifà però al 60’: Venturi devia il tentativo di Charlys e regala l’1-0 agli ospiti. Grosso incita allora i suoi a riversarsi in attacco alla ricerca del pareggio, ma Thorstvedt si dimostra impreciso all’80’, a pochi passi da Micai. Il Sassuolo insiste e nel finale ribalta completamente il risultato: Moro pareggia all’86’ e Lipani segna invece il 2-1 al 90’, lanciato dal decimo assist in campionato di Berardi. I neroverdi salgono così a 46 punti e chiudono il 2024 da capolista del campionato. Beffa per il Cosenza, che scivola all’ultimo posto con 17 punti.