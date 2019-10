Serie B: cadono Salernitana e Pescara, pareggia l’Entella, poker Juve Stabia

SERIE B

La Salernitana di Ventura perde 1-0 in casa del Venezia punita dal gol dell’ex Bocalon e deve rimandare i suoi sogni di vetta della classifica. Lo Spezia va sotto a Pescara con Machin, ma ribalta tutto con Bartolomei al 69’ e il figlio d’arte Gudjohnsen al 71’. Trapani che trova un punto prezioso in casa dell’Entella, 1-1 firmato da De Luca e dal rigore di Taugourdeau, successo facile 4-2 della Juve Stabia sul Pordenone.

VENEZIA-SALERNITANA 1-0

Prima vittoria casalinga per il Venezia e primo ko esterno per la Salernitana di Ventura che così non riesce a sorpassare il Benevento in testa alla classifica. Giannetti prende prima la traversa, poi il palo di testa e fa tremare il Venezia nel primo tempo. Padroni di casa che però passano con l’ex Bocalon al 42’, azione di prima in verticale chiusa dall’attaccante veneziano. Nella ripresa la pressione della Salernitana è sterile e non porta a grandissime occasioni per trovare almeno il pareggio.

ENTELLA-TRAPANI 1-1

Il Trapani trova un punto prezioso in casa di un’Entella che non riesce a scattare in avanti in classifica. Al 41’ De Luca fugge verso la porta con la linea del Trapani alta e non sbaglia solo davanti al portiere. Al 67’ calcio di rigore per il Trapani per fallo di Sala su N’Zola, Taugourdeau incrocia e pareggia. Nel finale traversa di Scaglia con un gran tiro da lontano, pareggiata da Schenetti prima del fischio finale che lascia un punto a testa alle squadre.

PESCARA-SPEZIA 1-2

Avvio in cui il gioco non decolla, al 23’ Machin prende palla e dal limite con il destro porta avanti il Pescara. Nella ripresa pareggia lo Spezia al 69’ con Bartolomei che su una palla persa dalla difesa abruzzese con l’interno destro fa palo e gol, al 71’ poi sorpasso ligure con il colpo di testa di Gudjohnsen, figlio d’arte dell’ex attaccante tra le altre del Chelsea. Liguri che interrompono una serie di tre sconfitte consecutive.

JUVE STABIA-PORDENONE 4-2

Juve Stabia che con un primo tempo fantastico risolve la pratica Pordenone. All’8’ padroni di casa in vantaggio, Mezavilla di testa prende il tempo e schiaccia in porta. Al 13’ però pari immediato del Pordenone con il destro forte e preciso di Misuraca. Emozioni che non finiscono, al 16’ palla persa dagli ospiti e che poi non viene allontanata in area, troppo facile per Forte insaccare a porta vuota. Juve Stabia che al 20’ segna anche la terza rete, Calvano è reattivo in area su un calcio d’angolo, al 28’ poi Canotto fa tutto da solo e con l’esterno destro fa già 4-1 per la Juve Stabia. Ripresa che trascorre senza eccessivi sussulti, Pordenone che trova solo il gol del 2-4 all’85’ con l’autogol di testa di Calò.