Serie B: colpo salvezza del Sudtirol, 2-1 in casa dell’Ascoli

serie b

Successo degli altoatesini grazie alle reti di Tait e Masiello, i marchigiani vanno ko e perdono Pedro Mendes per infortunio

© italyphotopress Punti pesantissimi in chiave salvezza per il Sudtirol, che nel posticipo della ventitreesima giornata di Serie B piega l’Ascoli in trasferta per 2-1. Gli altoatesini stappano la partita in chiusura di primo tempo (50’) con Tait, salvo poi essere ripresi al 56’ a causa di un autogol dello stesso capitano della squadra di Bolzano: a regalare i tre punti a Valente ci pensa Masiello al 78’, con il diagonale che batte Viviano.

Colpo salvezza del Sudtirol, corsaro per 2-1 sul campo dell’Ascoli. Nella prima frazione di gioco l’incontro è estremamente bloccato. I bianconeri cercano di fare un tiepido possesso palla, ma le occasioni latitano da una parte e dall’altra. Verso la metà della prima frazione di gioco i padroni di casa perdono la loro punta di diamante, perché Pedro Mendes è costretto a uscire per un infortunio alla caviglia. A pochi istanti dal duplice fischio, in pieno recupero, gli ospiti sbloccano inaspettatamente il match: al 50’ Casiraghi pesca l’inserimento di Davi, che apparecchia in area per la zampata di Tait. Dopo la rete del vantaggio ospite le due squadre rientrano negli spogliatoi, sull’1-0. In avvio di ripresa gli uomini di Castori aumentano notevolmente l’intensità, e al 56’ riprendono la gara: errore in impostazione di Arrigoni, che favorisce la giocata di D’Uffizi: la conclusione del giocatore dell’Ascoli carambola poi su Tait, e si insacca alle spalle di Poluzzi. Nel miglior momento marchigiano però, gli altoatesini ritrovano energie, e al 78’ riescono anche a trovare il gol partita: break di Masiello, che scambia con Casiraghi e poi conclude dentro l’area con il diagonale mancino da attaccante vero, che batte Viviano. Nei dieci minuti finali i padroni di casa cercano in tutti i modi di portare a casa almeno il pari, ma al triplice fischio il tabellino recita 2-1. Con questa vittoria il Sudtirol sale al dodicesimo posto, a quota 27 punti, insieme a Pisa, Sampdoria e Bari. L’Ascoli rimane a quota 22, sedicesimo e in zona play-out, ma il distacco dalla prima squadra salva è ora di cinque punti.