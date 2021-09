Serie B: rimonta Crotone a Brescia, il Frosinone sbanca Como

GLI ANTICIPI

La squadra di Inzaghi si fa raggiungere sul 2-2 dai calabresi, Garritano e Rohden regalano il 2-0 a Grosso

Inizia con la vittoria del Frosinone a Como la quarta giornata della Serie B. La squadra di Fabio Grosso espugna 2-0 lo Stadio Sinigaglia grazie alle reti di Garritano e Rohden. I ciociari, al secondo successo in stagione, si portano così a 8 punti. Pareggio-beffa invece per il Brescia di Inzaghi, che avanti 2-0 in casa si fa raggiungere 2-2 dal Crotone con la doppietta di Mulattieri. Le Rondinelle sono comunque prime in classifica.

BRESCIA-CROTONE 2-2

Gol e spettacolo nel 2-2 tra Brescia e Crotone. I padroni di casa, avanti 2-0, si fanno sorprendentemente rimontare dal Crotone e in particolare da uno scatenato Mulattieri: beffa per gli uomini di Pippo Inzaghi che mancano la quarta vittoria in altrettante partite, ma si portano comunque al primo posto momentaneo in classifica a dieci punti. I calabresi salgono invece a tre punti e ottengono un insperato pari che dà fiducia. Partono fortissime le Rondinelle che vanno avanti al 35’ con Leris e rafforzano poi il vantaggio al 68’ con Moreo. Sembra tutto facile per i padroni di casa che pregustano la vittoria, ma a quel punto per il Crotone si scatena Mulattieri, entrato al 57’. L’attaccante dell’Under 21 firma una doppietta nel giro di dodici minuti (71’ e 83’) e regala un’incredibile rimonta ai suoi.

COMO-FROSINONE 0-2

Quarta giornata della Serie B che si apre con il successo in trasferta del Frosinone, capace di vincere 2-0 sul campo del Como neopromosso. Bella prestazione per i ragazzi di Fabio Grosso, a cui basta un tempo per piegare la squadra di Giacomo Gattuso. Succede tutto nei minuti iniziali, con i ciociari che entrano in campo carichi e concentrati e passano in vantaggio dopo appena 15’ con Garritano, alla prima rete in questo campionato. Il Como non reagisce e anzi passano altri sedici minuti e stavolta è Rohden (anche lui al primo centro stagionale) a raddoppiare e spezzare le gambe ai lombardi. Nella ripresa a nulla servono i tentativi dei padroni di casa di recuperare la partita, mentre gli ospiti si limitano a difendere in maniera ordinata e a ripartire. Grazie a questa vittoria il Frosinone sale a otto punti in classifica, mentre il Como resta a due punti nelle zone basse.