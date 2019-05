Serie B: 9 club chiedono l'esclusione del Palermo

03/05/2019

I club chiedono subito un giudizio "per salvaguardare la regolarità dei campionati e fornire un ristoro a club pregiudicati dall'illegittima partecipazione del Palermo ai tre campionati a cui si è iscritto fraudolentemente".



Il procuratore federale e il procuratore federale aggiunto avevano spiegato così il deferimento del 29 aprile. "Esaminati gli atti di indagine posti in essere dalla procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo”, parlano di una serie di irregolarità gestionali e di atti che hanno falsificato la rappresentazione di una situazione contabile debitoria che, se nota, "avrebbe impedito l’iscrizione ai campionati di calcio". Il club rosanero, che rischia una penalizzazione o la retrocessione in Serie C, è stato deferito per responsabilità diretta per i comportamenti posti in essere dall'ex patron Zamparini e per responsabilità oggettiva per i comportamenti posti in essere da Anastasio Morosi, all’epoca presidente del Collegio sindacale della società, autore di apposita relazione di stima sulla valutazione del marchio e sul valore dell’azienda. La prima udienza è fissata per il 10 maggio a Roma.