Sampdoria a rischio Serie C, confronto ultrà-giocatori

Il fatto che Semplici abbia diretto l'allenamento lascia intendere che per ora il tecnico sia confermato, più per volontà del direttore sportivo Pietro Accardi che per quella del presidente Matteo Manfredi che, non a caso, mantiene i contatti con Beppe Iachini e Aurelio Andreazzoli, e valuta anche l'eventualità di poter richiamare Andrea Pirlo, scelta però che sconfesserebbe l'operato di Accardi che a suo tempo ha mandato via il campione del mondo 2006 dopo appena tre giornate. In caso di cambio di panchina, il candidato più autorevole rimane Iachini, protagonista in panchina della promozione in Serie A nella stagione 2011-12, poi non confermato dalla dirigenza ma mai dimenticato dalla tifoseria doriana. Per il resto, si confida nel ritorno di Niang, che contro lo Spezia vuole recitare un ruolo da protagonista ma solo il campo potrà dire, ora e nelle prossime giornate, se la Samp riuscirà la prima retrocessione in Serie C della sua storia.