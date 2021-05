Salernitana promossa in Serie A: festa e caroselli a Salerno

"MACTE ANIMO"

Dopo il triplice fischio del match contro il Pescara la città si è riempita di tifosi granata in festa

La vittoria per 3-0 contro il Pescara ha fatto raggiungere matematicamente la promozione in Serie A alla Salernitana: un risultato che mancava da 23 anni e che la città ha festeggiato con cori e caroselli immediatamente dopo il triplice fischio. Le strade di Salerno si sono riempite di tifosi, non sempre a distanza di sicurezza o con le apposite mascherine nonostante le regole in tempo di pandemia. Serie B, Salernitana promossa in Serie A: che festa sul campo Getty Images

Lo slogan scelto dal club di cui è co-proprietario Lotito (e sul quale dovrà prendere una decisione, cessione o meno, entro 30 giorni) è "Macte Animo" che è una locuzione latina che significa "Coraggio!".

DE LUCA: "GIORNATA INDIMENTICABILE MA SERVE SENSO DI RESPONSABILITÀ"

"Una giornata indimenticabile di festa sportiva per Salerno. Va reso merito alla società, alla squadra, all'allenatore e a una tifoseria che ha seguito con calore in un anno difficile l'avventura vincente della squadra. Bisogna vivere questi momenti con gioia, ma con grande responsabilità". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. "Facciamo in modo che questa giornata sia indimenticabile - aggiunge De Luca -, anche nel ricordo di una persona straordinaria come Fulvio De Maio" ex calciatore della Salernitana e figura molto nota in città, scomparso nelle scorse ore.

