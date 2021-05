Salernitana in Serie A? Lotito avrebbe 30 giorni per cederla

La Salernitana lotta per la promozione in Serie A, sfumata lo scorso anno ma alla portata della squadra allenata da Castori anche in questa stagione. Un risultato che sarebbe una gioia ma pure una spina per il co-proprietario Claudio Lotito, patron anche della Lazio: una norma Figc infatti impedisce che una stessa persona possieda due club che giocano nello stesso torneo professionistico. Lotito avrebbe quindi 30 giorni per cedere a terzi la società granata.

Getty Images