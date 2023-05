Playoff Serie B: Luvumbo ribalta il Parma in semifinale, il Cagliari rimonta e vince 3-2

PLAYOFF SERIE B

La semifinale d'andata dei playoff va ai sardi, che ribaltano il doppio svantaggio: fondamentale l'angolano, che firma una doppietta e si guadagna il rigore trasformato da Lapadula

© Getty Images Due partite in una al Sant'Elia, in una semifinale playoff che vede esultare il Cagliari in rimonta. Il primo tempo è tutto del Parma, con Benedyczak (11') e Sohm (27') in gol. Esce Buffon e nella ripresa i ducali si spengono, con la vibrante rimonta e il 3-2 dei sardi: l'eroe è Luvumbo, che decide la sfida con la doppietta e il rigore procurato e trasformato da Lapadula. Vincono gli isolani, che ora andranno a difendere il risultato al Tardini.

Semifinale ricca di emozioni e colpi di scena per il Sant'Elia, che trema per il doppio svantaggio ed esulta per la vittoria del Cagliari al 90': l'eroe è Zito Luvumbo, che subentra e decide la sfida con una doppietta. Dopo una prima chance per gli isolani, che non trovano la porta con Pavoletti, all'11' passano gli ospiti: Coulibaly mette in mezzo per Sohm, che aggiusta per Benedyczak, bravo a inserirsi e trovare il gol del vantaggio col destro. Reagisce subito il Cagliari e i ritmi della partita si accendono, con delle chances da entrambe le parti, che non vengono sfruttate da Vazquez e Mancosu. L'imprevedibilità offensiva del Parma, che fa ruotare tutti i suoi giocatori nelle posizioni avanzate del 4-2-3-1, colpisce nuovamente al 27': questa volta Sohm si inserisce sulla palla di Estevez e beffa Radunovic sul suo palo con un sinistro secco. Il 2-0 tramortisce il Cagliari, ma i sardi hanno subito una chance per accorciare con Mancosu: Buffon devia in corner ed è il suo ultimo intervento, visto che nella ripresa deve lasciare il posto a Chichizola per infortunio. Il doppio vantaggio gialloblù viene messo a rischio dai cambi offensivi di Ranieri, che danno i loro frutti al 69'.

La follia difensiva di Cobbaut, che perde palla in modo sanguinoso, apre infatti la strada alla rete di Luvumbo: l'angolano calcia al volo sul cross e non lascia scampo a Chichizola. L'esterno offensivo è l'anima dei suoi, mentre il Parma si abbassa troppo e viene punito all'84': proprio Luvumbo viene steso in area ed è rigore, con Lapadula a trasformare per il 2-2. Non è ancora finita, perché al 90' l'angolano salta tutta la difesa del Parma e finalizza con uno strepitoso tiro in caduta, che vale il 3-2 e la vittoria del Cagliari. Doppietta e rigore del terzo gol procurato in mezz'ora, raramente si sono visti subentri impattanti come quello di Luvumbo. Esulta e piange dall'emozione Claudio Ranieri per l'emozionante rimonta del suo Cagliari, che ora potrà difendersi nel ritorno al Tardini. Amarezza per Buffon, uscito col Parma sul 2-0, prima di assistere dalla panchina al crollo dei suoi.