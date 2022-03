Pisa ko ad Ascoli: la Cremonese vince ed è prima

SERIE B

I toscani cadono 2-0 per la doppietta di Dionisi e vengono superati dai lombardi, 2-1 col Pordenone firmato Zanimacchia. Perugia-Spal 1-1

Il Pisa crolla, la Cremonese rimonta e compie il sorpasso in testa. Nella 30ª giornata di Serie B, i toscani non danno continuità alla striscia di tre vittorie e perdono 2-0 sul campo dell’Ascoli, annichiliti dalla doppietta di Dionisi in chiusura di primo tempo. I grigiorossi allora si prendono la vetta battendo 2-1 il Pordenone: vantaggio friulano con Cambiaghi, rimonta con la doppietta di Zanimacchia. La Spal raggiunge il Perugia 1-1 al 94'. ipp

ASCOLI – PISA 2-0

Dura pochi giorni il primato del Pisa, che perde sul campo dell’Ascoli e viene superato in prima posizione. I toscani cadono 2-0, trafitti dalla doppietta di Dionisi in chiusura di primo tempo, e tornano a perdere dopo tre vittorie consecutive. Al Cino e Lillo Del Duca, i padroni di casa sbloccherebbero dopo appena due minuti, ma il gol di Baschirotto viene annullato per fuorigioco. I nerazzurri reagiscono e colpiscono un palo con la splendida punizione di Mastinu, poi calano il loro ritmo. L’Ascoli ne approfitta e colpisce due volte in chiusura di primo tempo, entrambe con Dionisi, che termina il digiuno. Il bomber bianconero va a segno al 42’ con un mancino potente, la cui traiettoria inganna Nicolas, e si ripete 3’ dopo sul pallone verticale di Saric, che gli regala campo aperto. Nella ripresa Leali nega il gol a Lucca, poi Baschirotto salva su Torregrossa. I marchigiani difendono il 2-0 fino alla fine, salendo a quota 49. Il Pisa, invece, resta a 55 e viene superato dalla Cremonese e raggiunto dal Lecce in seconda posizione.

CREMONESE – PORDENONE 2-1

La Cremonese rimonta il Pordenone e si prende la vetta della Serie B. I grigiorossi faticano più del previsto ma stendono l’ultima in classifica 2-1, spinti dalla doppietta di Zanimacchia. Avvio non semplice per i padroni di casa: Cambiaghi si accentra e calcia di mancino, colpendo in pieno la traversa. La risposta arriva su un contropiede rapido, che Baez gestisce male calciando alto. I friulani giocano con coraggio e sbloccano dopo un’ora di gioco con il quinto gol in campionato di Cambiaghi, che controlla di petto un rinvio impreciso di Sernicola e di prima intenzione scaglia uno splendido destro all’angolino sul secondo palo. Messa alle corde, la Cremonese trova le forze per uscire dalla situazione di difficoltà e ribaltare il punteggio con la doppietta di Zanimacchia, al 68’ con un diagonale all’interno dell’area di rigore e all’80’ con un delizioso sombrero sul pallone scodellato in area da Gaetano. Nel finale Di Carmine si fa espellere per proteste, ma anche in inferiorità numerica la Cremonese protegge il 2-1 e vola in testa al campionato.

PERUGIA – SPAL 1-1

Il Perugia non sfrutta la superiorità numerica per più di un tempo e viene raggiunto dalla Spal al 94’, bruciando un potenziale successo da zona playoff. Gli umbri partono con maggiore decisione e sfiorano il vantaggio al 13’, quando Alfonso si supera per togliere dalla porta il colpo di testa ravvicinato di De Luca sul suggerimento di Matos. La partita cambia al 41’: Colombo, già ammonito, entra con imprudenza su Curado e riceve il secondo giallo, lasciando gli ospiti in dieci. Il Perugia ne approfitta e sblocca al 61’ con il colpo di testa di Kouan, perfetto nell’inserirsi sul cross dalla sinistra di Beghetto per incornare il gol dell’1-0. Quando la partita sembra chiusa, i ferraresi trovano il colpo del pareggio al 94’ con Latte Lath, che riceve in area da Mora e di destro infila Chichizola per l’1-1. Il Perugia fallisce l’aggancio all’ottavo posto e va a quota 46, la Spal si porta a +7 dalla zona playout.