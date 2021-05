Monza, ufficiale il cambio di allenatore: addio Brocchi, ecco Stroppa

Il Monza cambia allenatore: ufficiale la risoluzione consensuale con Brocchi e l'ingaggio di Giovanni Stroppa. Il doppio ribaltone è stato comunicato verso l'ora di pranzo, prima i saluti per la futura carriera al tecnico delle ultime due stagioni e poi il benvenuto al nuovo mister che torna in panchina dopo l'avventura in Serie A col Crotone finita a marzo. Per Stroppa, altro ex Milan, è un ritorno in biancorosso, dove aveva giocato dal 1987 al 1989.