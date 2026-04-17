Portanova, confermata in appello la condanna a sei anni per violenza sessuale di gruppo

I fatti risalgono alla notte tra il 30 e il 31 maggio 2021, quando in un appartamento nel centro di Siena una giovane studentessa, allora 22enne, denunciò di aver subito una violenza sessuale di gruppo. Secondo le ricostruzioni, Portanova e la giovane si erano appartati in una stanza, in cui erano poi arrivate altre tre persone. Secondo il giudice di Siena del tribunale di primo grado, la ragazza "manifestò la propria volontà di avere un rapporto sessuale solo con Manolo e non con i quattro ragazzi», volontà espressa «in modo ripetuto e inequivocabile". Portanova si è sempre dichiarato innocente, ribadendo la propria non colpevolezza anche dopo la sentenza in Appello: "Sono cinque anni che vivo una situazione che ritengo ingiusta e continuerò a difendermi perché credo nella giustizia".

Nel processo di primo grado, oltre ai sei anni di reclusione, Portanova era stato condannato a pagare 100mila euro alla ragazza, 20mila alla madre e 10mila all'associazione Donna chiama Donna di Siena, costituitasi parte civile.