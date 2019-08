L'Istituto per il Credito Sportivo e la Cassa Depositi e Prestiti in campo per lo sport

L'Istituto per il Credito Sportivo e la Cassa Depositi e Prestiti scendono in campo insieme per lo sviluppo delle infrastrutture sportive del Paese. L'accordo sosterrà il sistema sportivo italiano attraverso l'identificazione di idonei strumenti di finanziamento a supporto delle imprese che operano nel settore. La collaborazione sarà in particolare dedicata alla costruzione, all’ampliamento e al miglioramento degli impianti sportivi e al sostegno di attività sociali e culturali. Un impegno che guarda al mondo dello sport del nostro Paese, anche nella sua dimensione no profit.