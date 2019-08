Juve Stabia, Quagliarella fa l'abbonamento: "Pura passione"

La Juve Stabia ha un abbonato davvero speciale. Si tratta di Fabio Quagliarella: la punta della Sampdoria ha infatti deciso di sottoscrivere (tramite il padre) l'abbonamento alla squadra della sua città. "Un gesto di pura passione. Al di là del valore simbolico, grazie Fabio, un campione dentro e fuori dal campo. Ti aspettiamo al Menti per riabbracciarti", scrive su Instagram la società campana. L'attaccante 36enne difficilmente potrà seguire le partite del club che milita in Serie B ma ha voluto comunque manifestare concretamente l'amore per la propria terra.