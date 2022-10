Il Frosinone trionfa a Cosenza, solo un pari tra Cagliari e Reggina. Palermo ok

SERIE B

La capolista vince 2-1 sui calabresi. Finisce in parità la sfida tra Liverani e Inzaghi, pareggia anche la squadra di De Rossi

© ipp Nell’undicesima giornata di Serie B il Frosinone trionfa a Cosenza (2-1) e allunga in vetta alla classifica in attesa del Genoa. Frena il Cagliari con la Reggina: 1-1 all’Unipol Domus. Spal bloccata in casa dal Südtirol (1-1). Successi importanti per Ascoli e Parma, che sconfiggono rispettivamente Venezia (2-0) e Como (1-0). Non vanno oltre lo 0-0 Benevento e Pisa. Colpo esterno del Palermo che ritrova la vittoria: battuto il Modena (2-0).

COSENZA - FROSINONE 1-2

Al San Vito-Gigi Marulla il Frosinone vince in rimonta e allunga in vetta alla classifica: 2-1 ai danni del Cosenza. Nella prima frazione di gioco sono i calabresi a passare avanti con Merola al 20’. Il numero 18 rossoblù non sbaglia davanti a Turati e segna il gol dell’1-0. Non passano nemmeno 7’ che il Frosinone pareggia con Moro. Di nuovo tutto pari al Vito-Marulla. Nel secondo tempo arriva al 71' la zampata vincente di Mulattieri. Canarini in vantaggio 2-1. Al triplice fischio esulta la squadra di Grosso che sale a 24 punti in classifica. Altra sconfitta per il Cosenza.

PARMA - COMO 1-0

Il Parma vince di misura sul Como. Una gara senza troppe emozioni per i primi 39 minuti. Poi il Parma passa in vantaggio con la rete di Del Prato. La gara si anima improvvisamente negli ultimi minuti della prima frazione: con occasioni e grandi parate da un lato e dall'altro. Alla fine si va al riposo sull’1-0 per i crociati. Nella ripresa la squadra di Longo prova ad aumentare il ritmo per cercare il pareggio e due grandi parate del giovane Corvi regalano i tre punti alla formazione di Pecchia.

CAGLIARI - REGGINA 1-1

Finisce 1-1 il match tra Cagliari e Reggina. All’Unipol Domus gara che si sblocca immediatamente: al 2’ i sardi trovano il vantaggio con Lapadula. Il colpo vincente della punta rossoblù che di testa infila in rete la punizione di Millico. Cagliari che sfiora il raddoppio prima con lo stesso Millico e poi con il contropiede di Luvumbo. Ma gli amaranto trovano il pareggio al 24’ con il colpo di testa Gagliolo. Al rientro in campo i ritmi sono alti: la squadra di Liverani sfiora il vantaggio con Millico e Luvumbo, ma Ravaglia si fa trovare pronto. Gara che non si sblocca più e finisce con un punto a testa per entrambe le formazioni.

SPAL- SÜDTIROL 1-1

Nella sfida di metà classifica tra SPAL e Sudtirol finisce 1-1 con un punto a testa per entrambe le formazioni. Primo tempo abbastanza equilibrato con i padroni di casa che passano in vantaggio nei primissimi minuti con Meccariello (4’). Gli ospiti provano a rendersi pericolosi, ma solo verso la fine del primo tempo con D’Orazio. Dopo un primo tempo in svantaggio, passano pochi minuti dall’inizio della ripresa e Zaro firma l’1-1 per gli altoatesini. Spal che l fischio finale non riesce trovare continuità dopo il successo nella scorsa giornata.

BENEVENTO- PISA 0-0

Al Ciro Vigorito di Benevento è andata in scena una prima sfida salvezza: tra Benevento e Pisa finisce 0-0. Un primo tempo senza gol tra le due formazioni e senza troppe emozioni. Al 19' ci prova La Gumina di testa che avvicina i campani al vantaggio, al 28' l’occasione per i toscani con Touré di testa. Ad inizio ripresa il Pisa colpisce in pieno la traversa: il tiro di sinistro da fuori area di Beruatto colpisce in pieno il legno. Gara che non si sblocca più e si chiude senza reti.

MODENA - PALERMO 0-2

Al Braglia il Palermo ritrova la vittoria che mancava dal 9 settembre e batte 2-0 il Modena. I rosanero passano in vantaggio al 9' con il calcio di rigore trasformato da Brunori. Il Modena reagisce e va vicino al pareggio in diverse occasioni: Pigliacelli si fa trovare pronto e para tutto. Nel finale la squadra di Corini raddoppia con Valente al 47’. Il Modena ci prova nel secondo tempo con Oukhadda e Gerli. Il Palermo torna a vincere dopo quasi due mesi senza e raggiungono a quota 12 punti proprio il Modena, che incassa la seconda sconfitta consecutiva.

VENEZIA - ASCOLI 0-2

La prima frazione è equilibrata, senza particolari occasioni: l’avvio migliore é degli arancioneroverdi che passano in vantaggio con Ullmann, ma la rete è viziata da un fallo di mano e annullata dal VAR. I bianconeri crescono conquistando piano piano sempre più campo. Nella seconda parte di gara a sbloccare il match ci pensa Dionisi che al 68’ porta in vantaggio l'Ascoli. Nel finale il Venezia rimane in inferiorità numerica per l’espulsione di Joronen e ne approfittano i marchigiani. All’86’ con Collocolo che lascia sul posto Ceppitelli e piazza un rasoterra preciso: palo-gol e raddoppio Ascoli. Dionisi e Collocolo firmano il terzo successo consecutivo per i marchigiani. Continua la maledizione casalinga per gli arancioneroverdi.