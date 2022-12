Serie B: Frosinone salvo al 95', Reggina ok a Brescia

SERIE B

I ciociari pareggiano 1-1 in casa del Südtirol nel recupero, gli amaranto passano 2-0 in casa delle Rondinelle. Genoa ko al Ferraris col Cittadella

© italyphotopress Nella quindicesima giornata di Serie B, il Frosinone pareggia 1-1 al 95' in casa del Südtirol, che vede sfumare nel recupero il terzo posto. Il Brescia perde 2-0 al Rigamonti contro la Reggina, ora a -3 dalla vetta, Antonucci regala al Cittadella l'1-0 a Marassi contro il Genoa. Vittoria esterna anche per il Modena (3-2 sulla Spal), finiscono senza reti Bari-Pisa e Cosenza-Perugia. Goleada in Ascoli-Como, che finisce 3-3.

SÜDTIROL-FROSINONE 1-1

Il recupero salva la capolista Frosinone, che al 95' cancella i sogni di terzo posto del Südtirol e centra l'1-1. Ad aprire il match è il gol a metà primo tempo di De Col, che raccoglie il cross dalla sinistra di Rover, si inserisce e di testa batte Turati. I ciociari sfiorano già il pareggio allo scoccare dell'ora di gioco con il palo esterno colpito su calcio di punizione da Insigne, ma l'1-1 arriva soltanto all'ultima occasione: dopo un triangolo tra Szyminski ed Insigne, Poluzzi para ma lascia la sfera a disposizione di Monterisi, che in tap-in pareggia. Il Frosinone evita il ko e sale a 32 punti: la Reggina è ora a -3. Rimpianti incredibili per il Südtirol, che fallisce l'occasione di portarsi a quota 24 e al terzo posto in solitaria: è invece a 22, insieme alla Ternana a -1 da Bari, Parma, Genoa e Brescia.

BRESCIA-REGGINA 0-2

Basta un gran primo tempo alla Reggina per imporsi al Rigamonti: finisce 2-0 per gli amaranto contro il Brescia, che non riesce a rimediare all'improvviso doppio svantaggio. Al 3', infatti, è già 1-0: cross dalla sinistra di Hernani e colpo di testa vincente di Fabbian, che brucia Andrenacci. All'11', arriva addirittura il raddoppio: a segnare è Menez, che scambia con l'autore del vantaggio e con un leggero tocco batte in uscita il portiere delle Rondinelle. Il risultato non cambierà più: ora Inzaghi è a 29 punti, a -3 dal Frosinone primo in classifica. La formazione di Clotet resta comunque terza a quota 23 insieme a Bari, Parma e Genoa.

GENOA-CITTADELLA 0-1

Adesso è ufficiale: il Genoa di Blessin è in crisi. L'immagine riassuntiva sono i fischi finali di Marassi dopo lo 0-1 che matura al Ferraris, con il Cittadella che si allontana dalla zona calda della classifica. La sfida si decide al 62', quando Danzi dalla destra mette al centro per Antonucci, che di destro gira di prima e batte Semper. Inutili gli ingressi di Jagiello, Ilsanker e, prima dello 0-1, di Coda: il Genoa non segna e perde per la terza volta nelle ultime quattro partite. Il secondo posto è ora a -6, ma a preoccupare è l'ambiente intorno ai rossoblù.

BARI-PISA 0-0

Nessun gol in Bari-Pisa, con i pugliesi che trascorrono anche l'ultimo quarto d'ora in superiorità numerica vista l'espulsione di Rus, senza però trovare il gol che avrebbe regalato a Mignani il terzo posto in solitaria. Subito dopo l'episodio che porta al rosso di Rus, il Bari colpisce la traversa con Pucino, che poi sulla ribattuta da corner manda a lato. Lo 0-0 iniziale non cambia: il Bari è terzo insieme a Genoa, Parma e Brescia, ma sono addirittura cinque i pareggi di fila e otto i turni senza vittorie per i galletti. Il Pisa, invece, è a quota 19 con Cagliari e Cittadella, a +5 sulla zona retrocessione.

ASCOLI-COMO 3-3

Divertentissimo 3-3 tra Ascoli e Como al Del Duca. Padroni di casa in vantaggio con lo sfortunato l'autogol sugli sviluppi di corner di Cerri, ma tra il 17' e il 29' arriva la rimonta ospite firmata dalla doppietta di uno scatenato Mancuso. Al 62', i bianconeri restano in dieci per il rosso a Gondo, entrato al posto di Dionisi, ma al 73' Ciciretti fa 2-2 grazie anche all'aiuto di una deviazione. L'ultimo botta e risposta arriva tra il 79' e l'83': Blanco entra e riporta in vantaggio il Como, ma l'Ascoli segna il definitivo 3-3 con un colpo di testa su calcio di punizione. Un punto a testa, con i marchigiani a quota 21 e i lombardi che agganciano il gruppo di squadre con 15 punti.

COSENZA-PERUGIA 0-0

Punto importante per il Cosenza: lo 0-0 con il Perugia del San Vito consente ai calabresi di allontanarsi dalle squadre a quota 15 punti, salendo a 16. Sono 12, invece, quelli degli umbri, sempre ultimi in classifica ma non distanti dalla zona salvezza. L'occasione più importante arriva nel finale: è il clamoroso palo colpito da Calò con un tocco sotto al termine di una grande azione. Il risultato, però, non si sblocca.

SPAL-MODENA 2-3

Terzo ko di fila per Daniele De Rossi sulla panchina della Spal ed è ufficialmente crisi con una situazione di classifica preoccupante. La pesante sconfitta in casa col Modena arriva nonostante la superiorità numerica per quasi tutta la partita, Tesser compie l’impresa e sorride grazie al quarto risultato utile consecutivo. Al 35’ quello che sembra essere lo spartiacque della partita con il rosso diretto a Diaw, ingenuamente colpevole di una reazione nei confronti di Esposito. I padroni di casa però non approfittano della superiorità numerica e anzi, all’ultimo minuto del primo tempo, passano in svantaggio a causa della goffa autorete di La Mantia che rinvia male dentro la sua porta. La reazione della Spal arriva nella ripresa e si concretizza al 58’ con il colpo di testa di Moncini sul secondo palo, ma è solo un sussulto perché al 72’,nel momento di massima spinta della squadra di De Rossi, Falcinelli punisce i ferraresi con una botta di sinistro. Al 77’ l’arbitro prima assegna e poi toglie, con l’ausilio del Var, un rigore alla Spal. Al minuto 81’ è invece annullato il 3-1 del Modena per fallo sul portiere Alfonso. Poco male, in pieno recupero Maistro cade nell’area ferrarese e Marsura cala il tris dal dischetto. Inutile il 3-2 ancora di Moncini e ancora di testa a pochi secondi dal triplice fischio.

RISULTATI E CLASSIFICHE