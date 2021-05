Follia a Salerno: aggredita la figlia del tecnico del Pescara Grassadonia

SERIE B

L'episodio alla vigilia della sfida che potrebbe valere la promozione in A della squadra campana. La condanna del club granata

Episodio gravissimo a Salerno in vista della sfida con il Pescara che potrebbe valere la promozione in Serie A del club campano. La figlia 18enne dell'allenatore degli abruzzesi Gianluca Grassadonia (ex Salernitana) è stata aggredita da un gruppo di esagitati come forma di intimidazione. A denunciare l'episodio è stata la moglie di Grassadonia, Annabella Castagna, con un post su Facebook: "Dopo cinque giorni di minacce e insulti dirette alla nostra famiglia, la follia consumatasi questa sera è intollerabile. Nostra figlia, appena diciottenne, e' stata minacciata e aggredita con spintoni e calci affinché il papà capisca...".

E ancora: "Tutto questo per una partita di calcio. Ci auguriamo che questi criminali, ben lontani dall'essere tifosi, vengano identificati al più presto,anche perché questa è la prima volta in cui il bersaglio della violenza è stato un componente della nostra famiglia. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno mostrato solidarietà in queste ore così tristi e concitate, ma ci sembra chiaro, ora più che mai, che la nostra vita continuerà lontano da Salerno. Ci auguriamo che civiltà e rispetto possano divenire prerogativa di tutti".

Immediata la presa di posizione della Salernitana, che attraverso un comunicato ufficiale "stigmatizza e condanna i comportamenti intimidatori ed offensivi messi in atto in queste ore da qualcuno nei confronti dei familiari dell'allenatore del Pescara Calcio, il signor Gianluca Grassadonia. Una partita di calcio, pur se importante e decisiva, resta tale e non può scatenare simili manifestazioni di violenza verbale. Tutto deve restare nell'ambito della vicenda sportiva e sul rettangolo di gioco. Purtroppo, questa è anche la conseguenza di un clima costruito ad arte per generare odio da personaggi di basso calibro che puntualmente pubblicano sul web false notizie. Ci risulta, infatti, da fonti certe che il signor Grassadonia nella sua conferenza stampa non abbia mai fatto alcun riferimento alla Salernitana né parlato della gara in programma lunedì. Purtroppo, mentre l'U.S. Salernitana 1919 compie il suo massimo sforzo per provare a raggiungere uno storico obiettivo e regalare un'immensa gioia ai suoi tifosi c'è ancora chi infanga il nome del club e della città con manovre subdole ispirate da interessi meramente personali".