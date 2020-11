Empoli beffato nel finale, Venezia batte Ascoli in rimonta. Frosinone ok a Brescia

Nella 9a giornata di Serie B l’Empoli spreca l’opportunità del sorpasso al Lecce (solo agganciato) pareggiando 2-2 contro il Vicenza: finale scoppiettante con La Mantia che illude all’88’ e Longo che pareggia su rigore al 93’. Vince in rimonta il Venezia: Ascoli battuto 2-1, splendido il momentaneo pari in rovesciata di Aramu. Vittorie in trasferta per il Frosinone (2-1 a Brescia), Pordenone (2-0 a Pescara) e Cittadella (4-1 sul Pisa).