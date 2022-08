Como, dopo Fabregas arriva Henry: diventerà azionista del club

SERIE B

Dopo aver giocato insieme all'Arsenal i due si ritrovano sul Lago, l'ex campione francese sarebbe atteso a Como per annunciare la decisione nei prossimi giorni

Dopo esserlo stato all'Arsenal, Cesc Fabregas e Tierry Hery saranno "compagni di squadra" anche al Como. Il club dei fratelli Hartono, che pochi anni fa era addirittura in Serie D, assume connotati sempre più internazionali e dopo il centrocampista spagnolo, che sarà protagonista in campo ma anche fuori come nuovo azionista del club, porta sulle rive del lago anche l'ex attaccante francese, anche lui in procinto di diventare azionista del club.

Come riporta Sky Sport, Henry avrebbe deciso di intraprendere lo stesso cammino del suo ex compagno e sarebbe atteso a Como per annunciare l’intenzione di acquisire quote della società già nei prossimi giorni. 24 anni dopo il suo arrivo a Torino per vestire la maglia della Juventus, il francese inizierà quindi una nuova avventura in Italia e presto potremmo vederlo sulle tribune del Sinigaglia. Vedi anche Calcio Buffon lancia la sfida a Fabregas: "Vediamo se riesci a segnarmi ancora"

Stelle internazionali del calcio che arrivano a Como (c'è anche l'ex Chelsea Dennis Wise che riveste il ruolo di CEO), il progetto della famiglia Hartono, nettamente la più ricca del calcio italiano, si fa sempre più interessante e i tifosi lariani sognano il ritorno in Serie A, obiettivo sbandierato anche da Fabregas il giorno della presentazione.