Brescia: via Corini, confermato il reintegro di Pippo Inzaghi

SERIE B

La mossa di Cellino è arrivata dopo che nelle ultime ore era fallito il tentativo di conciliazione con il tecnico piacentino

Il tormentone della panchina del Brescia non si ferma nemmeno alla fine della stagione. Manca l'annuncio ufficiale ma sembra ormai una formalità: Eugenio Corini, arrivato a sette giornate dalla fine del campionato per tentare la scalata alla Serie A, è stato esonerato. Il patron Massimo Cellino ha reintegrato Pippo Inzaghi, cacciato nel marzo scorso, che è stato convocato insieme al suo staff per l'appuntamento col "rompete le righe" in programma al centro sportivo del club. © ipp

La mossa di Cellino è avvenuta dopo che è fallito il tentativo di conciliazione con il tecnico piacentino che, all'atto del suo esonero, chiese immediatamente il reintegro o in subordine il risarcimento dei danni. Non è stato possibile trovare un'intesa economica, pertanto Cellino ha deciso per la mossa del reintegro, commentato con un "sono felice" da parte del tecnico al termine del surreale appuntamento con la squadra.