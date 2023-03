Brescia, alta tensione allo stadio: ultras in tribuna a caccia di Cellino

© italyphotopress

Alta tensione a Brescia dopo la sconfitta casalinga per 3-0 contro il Genoa, che sancisce la crisi senza fine per le Rondinelle, ultime in classifica in Serie B con 28 punti e nessuna vittoria nelle ultime 16 giornate. Al triplice fischio del direttore di gara è esplosa la contestazione degli ultras bresciani. Come riferito da bresciaingol.com, qualche minuto prima della fine della partita, la Curva Nord ha iniziato a svuotarsi e centinaia di tifosi si sono messi fuori dalle tribune per poi entrare nel piazzale che porta alle stesse per contestare duramente Cellino con canti e slogan. Ma non solo: gli ultras sono anche saliti anche in tribuna alla ricerca del presidente Cellino, chiuso però negli spogliatoi dello stadio.