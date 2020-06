Benevento promosso in Serie A, Inzaghi: "Abbiamo fatto qualcosa di epico"

NOTTE BIANCA

Lo slogan scelto per la promozione è "A (ovviamente in maiuscolo, ndr) suon di record", SuperPippo ne è conscio: "Abbiamo fatto qualcosa di epico, di unico. Non avrei mai immaginato di scrivere la storia della Serie B. Complimenti a tutti: dalla squadra, al presidente al ds, a chi ha lavorato per questa impresa" le parole a Dazn dopo l'1-0 alla Juve Stabia.

Inzaghi svela un retroscena: "Vigorito mi aveva chiamato due anni fa ma attendevo un'altra offerta. Però gli avevo promesso che sarei venuto per vincere il campionato: sono stato di parola. Il mio merito è stato quello di averci creduto e aver caricato questa meravigliosa squadra".